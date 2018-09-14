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Компания ИНВИТРО решила уменьшить департамент маркетинга и коммуникаций

14 сентября 2018, 16:30
В середине года крупная медицинская фирма ИНВИТРО решила, что вес сотрудников отдела маркетинга и коммуникаций должен сократиться на 15%.

Инициативу поддержали журналисты издательства «Московский комсомолец», за ходом их соревнования наблюдала профессиональный диетолог Лидия Ионова, сообщают «Новые известия».

В процессе соревнований участники эксперимента наблюдали за изменениями своего здоровья, слушали и применяли на практике советы специалиста по правильному питанию, а также считали количество съеденных калорий.

На момент начала проекта у большинства участников был зафиксирован повышенный уровень инсулина и глюкозы, обнаружены также и другие многочисленные проблемы со здоровьем.

В программе победили сотрудники «Московского комсомольца», они смогли уменьшить вес участников на 60 кг., работники ИНВИТРО похудели только на 25,8 кг.

По окончанию проекта, добровольцы прошли дополнительное медицинское обследование, которое показало улучшение всех показателей.

Антон Буланов, возглавляющий департамент маркетинга компании ИНВИТРО, считает, что данная инициатива способствует привлечению людей к правильному и здоровому образу жизни, рассказывает о пользе сбалансированного питания и необходимости проходить регулярный медицинский осмотр.

#Новости#Юлия Кононенко#Общество
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