Бывший глава управы ЦАО предстал перед судом по обвинению в коррупции

12 сентября Тюменский центральный районный суд провел первое слушание по уголовному делу в отношении бывшего главы управы ЦАО Тюмени Сергея Польянова. Из материалов судебного дела следует, что Польянов в 2016 году получил пять взяток за помощь в получении контрактов на благоустройство дворовых территорий УК «Заря» и УК «Север» и за помощь с закупкой адресных указателей. Общая сумма составила 190 тысяч рублей. Исходя из материалов дела, Сергею Польянову предъявлены обвинения в злоупотреблении должностными полномочиями, получение взяток и воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности.