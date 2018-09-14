Бывший глава управы ЦАО предстал перед судом по обвинению в коррупции

12 сентября Тюменский центральный районный суд провел первое слушание по уголовному делу в отношении бывшего главы управы ЦАО Тюмени Сергея Польянова. Из материалов судебного дела следует, что Польянов в 2016 году получил пять взяток за помощь в получении контрактов на благоустройство дворовых территорий УК «Заря» и УК «Север» и за помощь с закупкой адресных указателей. Общая сумма составила 190 тысяч рублей. Исходя из материалов дела, Сергею Польянову предъявлены обвинения в злоупотреблении должностными полномочиями, получение взяток и воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности.
Адвокат обвиняемого Дмитрий Толстолужинский ходатайствовал об исключении из доказательной базы результатов тестирования на полиграфе и явку с повинной, так как она писалась под давлением РУ ФСБ и следователей. А также исключить из материалов уголовного дела доказательства, связанные с конкурсом по благоустройству дворов, мотивируя свою просьбу отсутствием полной информативной базы обстоятельства госзакупки.
Ходатайство адвоката Польякова было отклонено, за тем, что материалы дела пока не исследованы и данное прошение является преждевременным. Второе слушание пройдет 18 августа, где суд ознакомится с материалами дела, допросит свидетелей и подсудимого.