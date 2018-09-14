nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Бывший глава управы ЦАО предстал перед судом по обвинению в коррупции

14 сентября 2018, 09:40
12 сентября в Тюмени прошли первые судебные слушания по обвинению в коррупции бывшего руководителя управы ЦАО Тюмени Сергея Польянова. На суде адвокат ходатайствовал об исключении некоторых доказательств из материалов уголовного дела.
Сюжет
Тюмень

12 сентября Тюменский центральный районный суд провел первое слушание по уголовному делу в отношении бывшего главы управы ЦАО Тюмени Сергея Польянова. Из материалов судебного дела следует, что Польянов в 2016 году получил пять взяток за помощь в получении контрактов на благоустройство дворовых территорий УК «Заря» и УК «Север» и за помощь с закупкой адресных указателей. Общая сумма составила 190 тысяч рублей. Исходя из материалов дела, Сергею Польянову предъявлены обвинения в злоупотреблении должностными полномочиями, получение взяток и воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности.

Адвокат обвиняемого Дмитрий Толстолужинский ходатайствовал об исключении из доказательной базы результатов тестирования на полиграфе и явку с повинной, так как она писалась под давлением РУ ФСБ и следователей. А также исключить из материалов уголовного дела доказательства, связанные с конкурсом по благоустройству дворов, мотивируя свою просьбу отсутствием полной информативной базы обстоятельства госзакупки.

Ходатайство адвоката Польякова было отклонено, за тем, что материалы дела пока не исследованы и данное прошение является преждевременным. Второе слушание пройдет 18 августа, где суд ознакомится с материалами дела, допросит свидетелей и подсудимого.

Материалы по теме
Сергей Польянов назначен руководителем управы Центрального округа
#Новости#Взятки#Коррупция#Тюмень#Дела судебные#Ольга Муфтяхетдинова#Происшествия
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25