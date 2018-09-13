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Свердловская область оказалась самым худшим с точки зрения экологии регионом

13 сентября 2018, 15:10
Общероссийская общественная организация «Зеленый патруль» составила рейтинг самых экологически чистых субъектов РФ. Самым неблагоприятным с точки зрения экологии регионом специалисты назвали Свердловскую область.

Самым экологически чистым в России регионом признана Тамбовская область. Второе место занимает Республика Алтай, третье - Алтайский край. Также в первую десятку вошли: Белгородская и Курская области, Республика Коми, Мурманская область, Санкт-Петербург, Магаданская и Ульяновская области. Москва оказалась в рейтинге лишь на 12 месте.

Регионом с самой плохой экологией оказалась Свердловская область. Также в числе аутсайдеров рейтинга Челябинская, Иркутская, Московская и Брянская области, Бурятия, Нижегородская область.

Рейтинг рассчитывается экологами с 2007 года и публикуется по итогам каждого сезона.

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#Новости#Рейтинги#Статистика#Свердловская область#Россия#Экология#Наиль Каримов#Общество
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