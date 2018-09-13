Свердловская область оказалась самым худшим с точки зрения экологии регионом

Самым экологически чистым в России регионом признана Тамбовская область. Второе место занимает Республика Алтай, третье - Алтайский край. Также в первую десятку вошли: Белгородская и Курская области, Республика Коми, Мурманская область, Санкт-Петербург, Магаданская и Ульяновская области. Москва оказалась в рейтинге лишь на 12 месте.