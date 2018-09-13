nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Организации Тюмени задолжали работникам 500 млн руб зарплаты

13 сентября 2018, 15:40
3 538 нарушений законодательства по оплате труда выявлено тюменской прокуратурой за 8 месяцев 2018 года.
Сюжет
Тюмень

Для устранения нарушений организациям выставлено 295 представлений, 146 предостережений, 105 протестов. Направлено 1 511 исков в суд на сумму свыше 60 миллионов рублей в суд о взыскании денежных средств с работодателей.

Возбуждены 49 уголовных дел в сфере законодательства по заработной плате. Также к дисциплинарной ответственности было привлечено 242 лица. К административной — 195 человек.

Более 500 млн рублей зарплаты возвращено в Тюменской области в результате изыскных мероприятий службой судебных приставов, прокуратуры, органов власти, Государственной инспекции труда. Некоторыми организациями долги по заработной плате были погашены полностью, ими стали ООО «Проектировщик -2», ООО «Туран», АО «Нефтепроммаш», АО «Нефтепроммаш».

Органами продолжаются мероприятия по соблюдению законодательства и права работников на своевременную оплату труда.

Материалы по теме
Директора тюменского завода ждет суд за многомиллионный долг по зарплатеДиректор тюменской фирмы «Стройпроект 2025» пойдет под суд за миллионный долг по зарплате
#Новости#Прокуратура#Долги по зарплате#Зарплата#Тюмень#Евгения Полякова#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25