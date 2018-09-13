Организации Тюмени задолжали работникам 500 млн руб зарплаты

Для устранения нарушений организациям выставлено 295 представлений, 146 предостережений, 105 протестов. Направлено 1 511 исков в суд на сумму свыше 60 миллионов рублей в суд о взыскании денежных средств с работодателей.
Возбуждены 49 уголовных дел в сфере законодательства по заработной плате. Также к дисциплинарной ответственности было привлечено 242 лица. К административной — 195 человек.
Более 500 млн рублей зарплаты возвращено в Тюменской области в результате изыскных мероприятий службой судебных приставов, прокуратуры, органов власти, Государственной инспекции труда. Некоторыми организациями долги по заработной плате были погашены полностью, ими стали ООО «Проектировщик -2», ООО «Туран», АО «Нефтепроммаш», АО «Нефтепроммаш».
Органами продолжаются мероприятия по соблюдению законодательства и права работников на своевременную оплату труда.