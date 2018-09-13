Общественники подали в суд на Тюменскую городскую Думу

Инициативная группа предлагает горожанам проголосовать за возвращение и передачу систем электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения из владения коммерческих организаций, находящихся в частной собственности, под управление города Тюмени. 6 августа гражданские активисты подали в горизбирком соответствующее ходатайство по проведению местного референдума.
20 августа горизбирком проверил соответствие документов и ходатайства инициативной группы требованиям закона, и направил на рассмотрение в Тюменскую городскую Думу.
По закону, депутаты обязаны были в течении 20 дней проверить соответствие вопроса, но не уложились в срок. Пропуск установленного законом срока дал основания для признания незаконным бездействие городских представителей. По закону, если представительный орган муниципального образования не принимает решение в установленный срок, то местный референдум назначается судом.
Выбранное время инициативной группы оказалось напряженным для гордумы: избирательная кампания, болезнь спикера, неурядицы с уголовным делом, отпуск заместителя председателя. Отвечать предстоит новому созыву депутатов, которых выбрали тюменцы 9 сентября.
Инициативная группа воспользовалась этой возможностью и подала в суд иск о признании незаконным бездействие городской Думы и назначении местного референдума.