Общественники подали в суд на Тюменскую городскую Думу

По закону, депутаты обязаны были в течении 20 дней проверить соответствие вопроса, но не уложились в срок. Пропуск установленного законом срока дал основания для признания незаконным бездействие городских представителей. По закону, если представительный орган муниципального образования не принимает решение в установленный срок, то местный референдум назначается судом.