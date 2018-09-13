Избранный губернатор Моор рассказал о приоритетах развития Тюменской области

Во время замещения должности губернатора Александр Моор участвовал в ряде встреч с действующими и потенциальными компаниями-инвесторами. «Важно было понять их приверженность всем договоренностям, которые есть. Кроме этого мы обсуждали возможность реализации новых проектов", - уточнил Моор. Он сообщил о существующих проектах с компанией «СИБУР». По словам Моора, они менее масштабные и финансовоемкие, но имеют хороший потенциал. В настоящее время намечается два инвестора, которые заинтересованы в развитии нефтехимии на территории региона. «Пока не буду говорить кто и где, чтоб не сглазить. Но это достаточно серьезные проекты", - подчеркнул глава области​.