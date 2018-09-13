Избранный губернатор Моор рассказал о приоритетах развития Тюменской области

Повторю еще раз, первые кадровые решения уже произошли, в связи с переходом в министерство строительства и ЖКХ двух наших сотрудников. Евгений Заболотный переходит на работу в Тюменскую городскую Думу, остальные все на своих местах продолжают решать задачи.сказал Александр Моор
Александр Моор поблагодарил всех избирателей, которые пришли 9 сентября вне зависимости от того, за какую политическую партию они отдали свой голос.
На посту губернатора области буду выражать мнение всех политических сил. Мандат доверия граждан – это большая ответственность. продолжил Александр Моор.
Во время замещения должности губернатора Александр Моор участвовал в ряде встреч с действующими и потенциальными компаниями-инвесторами. «Важно было понять их приверженность всем договоренностям, которые есть. Кроме этого мы обсуждали возможность реализации новых проектов", - уточнил Моор. Он сообщил о существующих проектах с компанией «СИБУР». По словам Моора, они менее масштабные и финансовоемкие, но имеют хороший потенциал. В настоящее время намечается два инвестора, которые заинтересованы в развитии нефтехимии на территории региона. «Пока не буду говорить кто и где, чтоб не сглазить. Но это достаточно серьезные проекты", - подчеркнул глава области.
Обеспокоенность тюменцев по поводу реализации проекта реконструкции улицы Мельникайте, которая планируется как магистраль непрерывного движения, Моор постарался объяснить и снять напряжение граждан. Он сообщил, что страхи надуманные, и "на самом деле равномерное движение автомобилей более экологично, чем движение с остановками».
В перспективе в области появятся два новых объекта: бассейн и ледовый каток. Глава региона подчеркнул, что усилия в развитии тюменского спорта будут продолжены.
Считаю, что больше нужно заниматься физкультурой на свежем воздухе. Будем благоустраивать наши парки и скверы, дворы и спортплощадки.
Абсолютно точно новый губернатор не собирается тратить деньги на содержание больших профессиональных команд. Он считает, что нужно воспитывать своих местных спортсменов, а не покупать звезд.
Приятные новости ждут тюменских театралов. Губернатор обещал проработать вопрос о реконструкции ДК «Современник».
Будет продолжена работа с инвесторами. У нас сильный в правительстве экономический блок и департамент инвестиций. Считаю одним из перспективных направлений медицину. За этой сферой – большое будущее.
Акценитровал внимание Александр Моор на программе «Сотрудничество», которая будет продолжена, поскольку за много лет показала себя жизнеспособной и полезной.