Электромонтер погиб на на строящемся заводе «Сибура» в Тобольске

Сообщается, что погибшему было 43 года. Он был командирован в Тобольск для проведения электромонтажных работ. В настоящее время правоохранительные органы ведут расследование инцидента и не комментируют результаты следствия. Отмечается, что семье погибшего пообещали оказать материальную помощь.
По информации местных рабочих, трагедия произошла при проведение электромонтажных работ на воздушной линии (ВЛ 10 кВ). Электромонтер ООО «Челябинский завод электрооборудования», ошибочно поднялся на опору ВЛ и попал под воздействие электрического тока.
Данный случай стал третьим за 2018 год. В апреле на одном из строительных объектов «Сибура» произошел обвал грунта, в результате погиб рабочий из Китая. Летом на одного из электромонтеров упал железобетонный лоток.