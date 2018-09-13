Электромонтер погиб на на строящемся заводе «Сибура» в Тобольске

Сообщается, что погибшему было 43 года. Он был командирован в Тобольск для проведения электромонтажных работ. В настоящее время правоохранительные органы ведут расследование инцидента и не комментируют результаты следствия. Отмечается, что семье погибшего пообещали оказать материальную помощь.