Автомобилисты Тюмени превратили детскую площадку на улице Седова в проезжую часть

Между тем, пользователи одного из тюменских пабликов рекомендуют домовладельцам обратиться в ГИБДД. Подобная стоянка влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 500 до 1 000 рублей. Также тюменцы предлагают жильцам обратиться в управляющую компанию, чтобы огородить детскую площадку от проезжей части.