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Автомобилисты Тюмени превратили детскую площадку на улице Седова в проезжую часть

13 сентября 2018, 19:40
В областной столице горожане обсуждают, как детская площадка около жилого дома по улице Седова, 55 превратилась в проезжую часть. По словам местных жителей изменения произошли всего за сутки.
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Тюмень

Жители многоквартирного дома в Тюмени опубликовали в соцсетях фотографии детской площадки. По словам горожан, местные автомобилисты превратили объект в стоянку для автомобилей. Автолюбители постоянно заезжают на газон около жилого здания и превращают благоустроенную территорию в месиво из грязи и песка.

Между тем, пользователи одного из тюменских пабликов рекомендуют домовладельцам обратиться в ГИБДД. Подобная стоянка влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 500 до 1 000 рублей. Также тюменцы предлагают жильцам обратиться в управляющую компанию, чтобы огородить детскую площадку от проезжей части.

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#Новости#Детская площадка#Автостоянки#Тюмень#Александр Мязин#Общество
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