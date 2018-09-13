Автомобилисты Тюмени превратили детскую площадку на улице Седова в проезжую часть

Жители многоквартирного дома в Тюмени опубликовали в соцсетях фотографии детской площадки. По словам горожан, местные автомобилисты превратили объект в стоянку для автомобилей. Автолюбители постоянно заезжают на газон около жилого здания и превращают благоустроенную территорию в месиво из грязи и песка.
Между тем, пользователи одного из тюменских пабликов рекомендуют домовладельцам обратиться в ГИБДД. Подобная стоянка влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 500 до 1 000 рублей. Также тюменцы предлагают жильцам обратиться в управляющую компанию, чтобы огородить детскую площадку от проезжей части.