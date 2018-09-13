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Александр Моор получил удостоверение губернатора Тюменской области

13 сентября 2018, 12:40
В четверг, 13 сентября, председатель облизбиркома Игорь Халин вручил Александру Моору удостоверение губернатора Тюменской области. Выборы главы региона прошли 9 сентября.

Помимо Игоря Халина на вручении удостоверения губернатора также присутствовали вице-губернатор региона Сергей Сарычев и уполномоченный по правам человека Сергей Миневцев и главный федеральный инспектор по Тюменской области Андрей Руцинский.

Игорь Халин отметил, что выборы губернатора Тюменской области прошли без нарушений на избирательных участках и добавил, что все было организовано на высшем уровне.

Выборы губернатора Тюменской области прошли в воскресенье, 9 сентября, на тот момент временно исполняющий обязанности главы региона Александр Моор получил поддержку более 814 тысяч тюменцев, что составило 65,86% от общей численности проголосовавших.

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