Александр Моор о назначении главы города: "Когда я был мэром, плохо руководил?"

На первом заседании городской Думы нового созыва депутатам предстоит назначить нового мэра Тюмени. Единого главу депутатам предстоит выбрать из двух кандидатур: врио главы администрации Тюмени Руслан Кухарук и замдиректора департамента имущественных отношений Тюменской области Владимир Третьяков. По словам начальника правового отдела тюменской городской Думы Ивана Дзумана, документы подали на участие в выборах только эти два чиновника. И Кухарук, и Третьяков были одобрены комиссией.