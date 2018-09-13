Александр Моор о назначении главы города: "Когда я был мэром, плохо руководил?"

На первой пресс-конференции в качестве избранного губернатора Тюменской области Александр Моор ответил на вопрос корреспондента "Нашего города", почему губернатора выбрали граждане, а мэра Тюмени назначают депутаты гордумы.
Вопрос, конечно, провокационный. Когда я был мэром, я плохо руководил? Я считаю, что способ избрания не важен. Главное, чтобы это был честный, добросовестный, компетентный человек.врио губернатора Тюменской области Александр Моор
На первом заседании городской Думы нового созыва депутатам предстоит назначить нового мэра Тюмени. Единого главу депутатам предстоит выбрать из двух кандидатур: врио главы администрации Тюмени Руслан Кухарук и замдиректора департамента имущественных отношений Тюменской области Владимир Третьяков. По словам начальника правового отдела тюменской городской Думы Ивана Дзумана, документы подали на участие в выборах только эти два чиновника. И Кухарук, и Третьяков были одобрены комиссией.
Тюмень в числе первых областных центров отказалась от всенародных прямых выборов мэра, перейдя на сложную двухзвенную систему. После истечения полномочий главы города — председателя гордумы Дмитрия Еремеева в Тюмени не будет двуглавой системы управления. Появится единоличный глава, который объединит административные и представительские функции.