В школах и детсадах РФ требуют отчета об участии на выборах 9 сентября

После выборов 9 сентября родители школьников московских школ сообщают, что учителя в чатах классов просят их сообщить, участвовали ли они в выборах мэра Москвы. Более того, в других регионах школы просят отчитаться учителей об участии в выборах губернаторов.