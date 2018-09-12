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В школах и детсадах РФ требуют отчета об участии на выборах 9 сентября

12 сентября 2018, 20:10
После выборов 9 сентября родители школьников московских школ сообщают, что учителя в чатах классов просят их сообщить, участвовали ли они в выборах мэра Москвы. Более того, в других регионах школы просят отчитаться учителей об участии в выборах губернаторов.

Родители учеников публикуют скриншоты подобных чатов, где их просят проголосовать 9 сентября и скинуть номер участка и время. Однако немногие москвичи откликаются на подобные просьбы.

Граждане отмечают, что подобные сообщения присылают родителям воспитанников детских садов столицы России и подмосковных районов.

В департаменте образования Москвы данный инцидент оставили без комментариев.

Сопредседатель профсоюза «Учитель» в Нижегородской области отмечает, что нескольких учителей заставили отчитаться о голосовании на выборах губернатора. По его словам это происходит систематически на каждых крупных выборах в регионе.

В городе Дзержинске обязали отчитаться каждого учителя во всех школах города. По информации учителя музыки в Лыткарено (Подмосковье), в администрации требуют посетить выборы до 12 часов дня и отчитаться. По ее словам, основной кадровый состав школ – пенсионеры и, «они действительно ходят».

В Самаре иногородних студентов медицинского университета тоже заставляли прийти на избирательный участок. Студенты отмечались, а процесс контролировали деканы. Неявка грозила «санкциями» со стороны коменданта общежития.

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