Отток капитала из РФ увеличился до 26,5 млрд долларов

Изначально эксперты ЦБ РФ прогнозировали отток капитала из страны за весь 2018 год в районе 19 млрд долларов, однако этот показатель уже превысил плановый на 39,4%. Более того, до окончания года эта цифра может вырасти до $30-40 млрд.
Специалисты называют основной причиной бегства капитала из страны – санкции США. Инвесторы опасаются негативных влияний на собственных бизнес, поэтому вынуждены сворачивать финансовые проекты в стране.
В начале сентября Минэкономразвития представил свой прогноз по оттоку капитала из России, согласно которому до конца года инвесторы выведут до 41 млрд долларов. В ведомстве отметили, что ужесточение денежно-кредитной политики ФРС и усиление внешнеторговых ограничений негативно сказались на желании инвесторов вкладываться в развивающиеся экономики.