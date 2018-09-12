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Отток капитала из РФ увеличился до 26,5 млрд долларов

12 сентября 2018, 20:40
По информации ЦБ РФ с января по август 2018 года частный сектор вывел из страны более $26,5 млрд. Отмечается, что в 2017 году за аналогичный период инвесторы перевели из России 9,6 млрд долларов.

Изначально эксперты ЦБ РФ прогнозировали отток капитала из страны за весь 2018 год в районе 19 млрд долларов, однако этот показатель уже превысил плановый на 39,4%. Более того, до окончания года эта цифра может вырасти до $30-40 млрд.

Специалисты называют основной причиной бегства капитала из страны – санкции США. Инвесторы опасаются негативных влияний на собственных бизнес, поэтому вынуждены сворачивать финансовые проекты в стране.

В начале сентября Минэкономразвития представил свой прогноз по оттоку капитала из России, согласно которому до конца года инвесторы выведут до 41 млрд долларов. В ведомстве отметили, что ужесточение денежно-кредитной политики ФРС и усиление внешнеторговых ограничений негативно сказались на желании инвесторов вкладываться в развивающиеся экономики.

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