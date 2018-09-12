Отток капитала из РФ увеличился до 26,5 млрд долларов

Изначально эксперты ЦБ РФ прогнозировали отток капитала из страны за весь 2018 год в районе 19 млрд долларов, однако этот показатель уже превысил плановый на 39,4%. Более того, до окончания года эта цифра может вырасти до $30-40 млрд.