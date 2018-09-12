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Новый мэр Тюмени станет единоличным главой

12 сентября 2018, 10:10
Первостепенным решением нового созыва городской Думы станет избрание мэра. На участие в выборах заявились два чиновника: врио главы администрации Руслан Кухарук и замдиректора департамента имущественных отношений Владимир Третьяков.

Избрание должно состоятся на заседании, которое состоится ориентировочно 27 сентября, сообщает URA.RU. После истечения полномочий главы города — председателя гордумы Дмитрия Еремеева в Тюмени не будет двуглавой системы управления. Появится единоличный глава, который объединит административные и представительские функции.

Единого главу депутатам предстоит выбрать из двух кандидатур: врио главы администрации Тюмени Руслан Кухарук и замдиректора департамента имущественных отношений Тюменской области Владимир Третьяков. По словам начальника правового отдела тюменской городской Думы Ивана Дзумана, документы подали на участие в выборах только эти два чиновника. И Кухарук, и Третьяков были одобрены комиссией.

Для победы одному из кандидатов необходимо будет набрать квалифицированное большинство голосов, то есть получить одобрение 25 из 36 депутатов.

Выборы депутатов Думы Тюмени состоялись 9 сентября при явке в 42 процента. «Единая Россия» получила 26 мандатов, ЛДПР — пять, КПРФ — три, «Справедливая Россия» — два. По мнению экспертов, наибольшие шансы занять место председателя Думы у заместителя губернатора области Евгения Заболотного.

#Новости#Александр Моор#Евгений Заболотный#Тюмень#Вадим Квасюк#Политика
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