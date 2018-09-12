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6 млрд рублей направлены на поддержку реального сектора экономики Тюменской области

12 сентября 2018, 18:40
Около 5,8 млрд рублей направленно на поддержку реального сектора экономики Тюменского региона. По словам экспертов, данная сумма перечислена за первые 6 месяцев 2018 года.

Отмечается, что 1,5 млрд рублей направлены в предприятия АПК, из них почти 500 000 000 рублей на развитие животноводства. Эксперты отмечают, что по итогам полугодия в регионе отмечается рост производства молока, мяса, поголовья скота.

Между тем в правительстве Тюменской области не пояснили куда ушли еще 4,3 млрд рублей.

Из областного бюджета за первое полугодие 2018 года на финансирование социальной сферы направлено более 35,871 млрд рублей или 61% запланированных расходов. Из них 12 млрд - на образование. На капремонт 459 образовательных учреждение Тюменской области затрачено 5 млрд рублей.

7 млрд рублей в первом полугодии составили расходы на медицину. 1,6 млрд рублей было направлено на развитие жилищного строительства. 812 семей региона получили новые квартиры.

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#Новости#Экономика#Тюменская область#АПК#Александр Мязин
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