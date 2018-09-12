6 млрд рублей направлены на поддержку реального сектора экономики Тюменской области

Из областного бюджета за первое полугодие 2018 года на финансирование социальной сферы направлено более 35,871 млрд рублей или 61% запланированных расходов. Из них 12 млрд - на образование. На капремонт 459 образовательных учреждение Тюменской области затрачено 5 млрд рублей.