5 мусорных полигонов появятся в Югре в рамках новой систематизации отходов

В связи с тем, что 67 из 88 населенных пунктов округа не имеют транспортного сообщения круглый год, опасные отходы должны накапливаться и вывозиться в летний период. Поэтому разработана схема объектов площадок для утилизации. Итого запланировано 184 объекта — 9 полигонов, 182 площадки для накопления, 3 мусоросортировочных завода в Салехарде, Ноябрьске, Новом Уренгое. Проекты требуют выделения порядка 6 млрд рублей.