5 мусорных полигонов появятся в Югре в рамках новой систематизации отходов

На выделенные средства в Югре будет построено пять межмуниципальных мусорных полигонов. Реализация проекта запланирована в рамках новой системы обращения с отходами.
На данный момент времени в автономном округе установлено около 1 400 спецконтейнеров для раздельной сортировки мусора. Он делится по трем категориям: бумага, пластик, иные отходы. На 1 января следующего года доля отсортированных отходов в округе составит порядка 20%.
На основе заключенного соглашения в 2014 году, в Тюменской области планируется постройка трех мусоросортировочных заводов и одна мусоперегрузочная станция.
В связи с тем, что 67 из 88 населенных пунктов округа не имеют транспортного сообщения круглый год, опасные отходы должны накапливаться и вывозиться в летний период. Поэтому разработана схема объектов площадок для утилизации. Итого запланировано 184 объекта — 9 полигонов, 182 площадки для накопления, 3 мусоросортировочных завода в Салехарде, Ноябрьске, Новом Уренгое. Проекты требуют выделения порядка 6 млрд рублей.
отсортированные обезвреженные
В связи с этим планируется увеличение сроков накопления отходов в населенных пунктах до трех лет. Для этого нужно компоновать и накапливать отходы. Вывозить при необходимом объеме в малых населенных пунктах.
На новую систему обращения отходов с 1 января 2019 года должны перейти все регионы. Для этого разработаны территориальные схемы и региональные программы.