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5 мусорных полигонов появятся в Югре в рамках новой систематизации отходов

12 сентября 2018, 17:40
На реализацию проекта выделено 650 млн рублей, из которых 300 млн рублей выделит Фонд ЖКХ.
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Югра

На выделенные средства в Югре будет построено пять межмуниципальных мусорных полигонов. Реализация проекта запланирована в рамках новой системы обращения с отходами.

На данный момент времени в автономном округе установлено около 1 400 спецконтейнеров для раздельной сортировки мусора. Он делится по трем категориям: бумага, пластик, иные отходы. На 1 января следующего года доля отсортированных отходов в округе составит порядка 20%.

На основе заключенного соглашения в 2014 году, в Тюменской области планируется постройка трех мусоросортировочных заводов и одна мусоперегрузочная станция.

В связи с тем, что 67 из 88 населенных пунктов округа не имеют транспортного сообщения круглый год, опасные отходы должны накапливаться и вывозиться в летний период. Поэтому разработана схема объектов площадок для утилизации. Итого запланировано 184 объекта — 9 полигонов, 182 площадки для накопления, 3 мусоросортировочных завода в Салехарде, Ноябрьске, Новом Уренгое. Проекты требуют выделения порядка 6 млрд рублей.

отсортированные обезвреженные

В связи с этим планируется увеличение сроков накопления отходов в населенных пунктах до трех лет. Для этого нужно компоновать и накапливать отходы. Вывозить при необходимом объеме в малых населенных пунктах.

На новую систему обращения отходов с 1 января 2019 года должны перейти все регионы. Для этого разработаны территориальные схемы и региональные программы.

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#Новости#Отходы#Свалки#Сбор мусора#Югра#Евгения Полякова#Общество
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