Уголовные дела за лайк и репост могут начать рассматривать в специальных судах

Также спецпредставитель президента РФ по цифровому и технологическому развитию подчеркнул, что активные действия в соцсетях представляют собой угрозу для общества. Однако в настоящее время появилась необходимость отделить те репосты и мемы, которые вели к негативным последствиям от тех, которые использовалось лишь для того, чтобы получить лайк.