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Уголовные дела за лайк и репост могут начать рассматривать в специальных судах

11 сентября 2018, 15:10
В России могут создать специализированные суды, в которых будут рассматриваться дела в сфере соцсетей и цифрового права в целом.

По словам спецпредставителя президента РФ по цифровому и технологическому развитию Дмитрия Пескова, такие институции необходимы, потому что действующая система работает неэффективно.

Мне кажется, что то, как это происходит сегодня, работает не очень эффективно. В судебной системе ранее уже были выделены в отдельные направления арбитраж, суды в области торгового права, добавил Дмитрий Песков.

Также спецпредставитель президента РФ по цифровому и технологическому развитию подчеркнул, что активные действия в соцсетях представляют собой угрозу для общества. Однако в настоящее время появилась необходимость отделить те репосты и мемы, которые вели к негативным последствиям от тех, которые использовалось лишь для того, чтобы получить лайк.

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