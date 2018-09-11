Уголовные дела за лайк и репост могут начать рассматривать в специальных судах

По словам спецпредставителя президента РФ по цифровому и технологическому развитию Дмитрия Пескова, такие институции необходимы, потому что действующая система работает неэффективно.
Мне кажется, что то, как это происходит сегодня, работает не очень эффективно. В судебной системе ранее уже были выделены в отдельные направления арбитраж, суды в области торгового права, добавил Дмитрий Песков.
Также спецпредставитель президента РФ по цифровому и технологическому развитию подчеркнул, что активные действия в соцсетях представляют собой угрозу для общества. Однако в настоящее время появилась необходимость отделить те репосты и мемы, которые вели к негативным последствиям от тех, которые использовалось лишь для того, чтобы получить лайк.