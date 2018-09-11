Специальная трасса из ям и кочек появилась в Тобольске

Новый памп-трек удалось приобрести за счет специальных грантов. Трасса состоит из двух одинаковых дорожек и является самой длинной в РФ.
После того, как накануне состоялась церемония открытия на новом памп-треке, гонщики продемонстрировали свои умения. Сообщается, что подобная трасса поможет не только повысить общую физическую подготовку спортсменов, но и развить навыки езды на велосипеде, роликовых коньках и скейтбордах. Особенность таких площадок заключается в поддержке скорости движения с помощью специальной техники прохождения сложных участков.
Подобные площадки для экстремалов уже существуют в черте города Тюмени. Памп-треки есть в разных городах Европы и России.