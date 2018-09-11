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Специальная трасса из ям и кочек появилась в Тобольске

11 сентября 2018, 18:40
В Тобольске на стадионе «Тобол» была открыта велосипедная трасса, в которой нет ни одного ровного участка. По словам организаторов, велосипедная дорожка представляет собой чередование ям, кочек и уклонов.

Новый памп-трек удалось приобрести за счет специальных грантов. Трасса состоит из двух одинаковых дорожек и является самой длинной в РФ.

После того, как накануне состоялась церемония открытия на новом памп-треке, гонщики продемонстрировали свои умения. Сообщается, что подобная трасса поможет не только повысить общую физическую подготовку спортсменов, но и развить навыки езды на велосипеде, роликовых коньках и скейтбордах. Особенность таких площадок заключается в поддержке скорости движения с помощью специальной техники прохождения сложных участков.

Подобные площадки для экстремалов уже существуют в черте города Тюмени. Памп-треки есть в разных городах Европы и России.

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#Новости#Велодорожки#Тобольск#Александр Мязин#Общество
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