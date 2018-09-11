nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Спартакиада для «особых детей» пройдет в Тюмени

11 сентября 2018, 07:00
18 сентября в Тюмени на базе РЦ «Родник» стартует ежегодная «Детско–юношеская спартакиада инвалидов Тюменской области».
Сюжет
Тюмень

В Тюменской области уже более десяти лет проходит детско–юношеская спартакиада для детей с ограниченными возможностями здоровья, которые занимаются адаптивными видами спорта. В 2018 году она состоится на базе РЦ «Родник» и легкоатлетического манежа «ДЭССО» в Тюмени 18 августа.

На протяжении двух дней юные спортсмены, имеющие проблемы со здоровьем по: слуху, зрению и опорно–двигательному аппарату, попробуют свои силы в следующих дисциплинах: настольный теннис, дартс, легкая атлетика, бочча и шахматы. Всех победителей соревнований ждут памятные призы.

17 сентября, в день заезда, «будущих параолимпийцев» ожидает мастер–класс и живое общение от президента Федерации настольных игр России Гунтарса Бралитиса. Учредителями соревнований выступили: департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области, Тюменская областная региональная организация ВОИ, Всероссийское общество слепых, региональный департамент социального развития, Всероссийское общество глухих и Центр спортивной подготовки Тюмени.

Материалы по теме
Особые дети будут гулять в «космических башмачках»«Особые дети» познакомились с тюменскими дельфинами«Особые дети» Тюмени проводили дельфинов в добрый путь
#Новости#Особый ребенок#Соревнования#Люди с ограниченными возможностями#Тюмень#Ольга Муфтяхетдинова#Спорт
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25