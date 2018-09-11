Спартакиада для «особых детей» пройдет в Тюмени

В Тюменской области уже более десяти лет проходит детско–юношеская спартакиада для детей с ограниченными возможностями здоровья, которые занимаются адаптивными видами спорта. В 2018 году она состоится на базе РЦ «Родник» и легкоатлетического манежа «ДЭССО» в Тюмени 18 августа.
На протяжении двух дней юные спортсмены, имеющие проблемы со здоровьем по: слуху, зрению и опорно–двигательному аппарату, попробуют свои силы в следующих дисциплинах: настольный теннис, дартс, легкая атлетика, бочча и шахматы. Всех победителей соревнований ждут памятные призы.
17 сентября, в день заезда, «будущих параолимпийцев» ожидает мастер–класс и живое общение от президента Федерации настольных игр России Гунтарса Бралитиса. Учредителями соревнований выступили: департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области, Тюменская областная региональная организация ВОИ, Всероссийское общество слепых, региональный департамент социального развития, Всероссийское общество глухих и Центр спортивной подготовки Тюмени.