Спартакиада для «особых детей» пройдет в Тюмени

В Тюменской области уже более десяти лет проходит детско–юношеская спартакиада для детей с ограниченными возможностями здоровья, которые занимаются адаптивными видами спорта. В 2018 году она состоится на базе РЦ «Родник» и легкоатлетического манежа «ДЭССО» в Тюмени 18 августа.