«Петровакс Фарм» начал выпуск четырехвалентной вакцины в России

В ближайших планах компании – запуск третьей линии по производству субстанций, таблеток и суппозиториев.
Как пишут «Новые известия», сегодня эксперты признают четырехвалентную вакцину от гриппа одной из самых эффективных, поскольку она защищает сразу от четырех штаммов заболевания. До этого года такую вакцину производили только шесть стран, теперь в их число вошла и Россия.
Отечественный аналог более безопасный за счет того, что антигенная нагрузка в нем снижена в три раза. Этого удалось добиться благодаря уникальной антиген-сберегающей технологии «Петровакс Фарм», которую специалисты повсеместно используют уже 20 лет.
Исследования подтверждают, что четырехвалентная вакцина намного более эффективна, чем трехсоставная вакцина. Количество заболевших за сезон должно уменьшиться не менее чем на 265 тысяч, это позволит сэкономить более 2,5 млрд рублей.
Новинка «Петровакс Фарма» уже прошла все клинические испытания, ее официально можно использовать для иммунизации совершеннолетнего населения на сезон 2018-2019 годов.
Вице-президент по производственной деятельности и качеству НПО «Петровакс Фарм» Павел Носырев пояснил, что производство работает уже более 10 лет по самым строгим стандартам, сегодня НПО можно смело назвать самым высокотехнологичным биофармацевтическим предприятием страны. А запуск третьей линии производства создаст 70 рабочих мест и увеличит выпуск фармацевтических субстанций в 2,5 раза, суппозиториев в 4 раза, таблеток в – 7 раз. Инвестиции в проект составляют миллиард рублей.
Как сообщил председатель Совета директоров НПО «Петровакс Фарм» Михаил Цыферов, компания рассчитывает на выпуск оригинального продукта, который открывает новые возможности российской медицины в вакцинации против гриппа.
Генеральный директор холдинга «Интеррос», куда с 2014 года входит «Петровакс Фарм», Алексей Башкиров также уверен, что это важный актив, социально ориентированный и развивающийся стремительными темпами. За годы сотрудничества уже выполнено много международных проектов, увеличены выпуск продукции и география присутствия.