«Петровакс Фарм» начал выпуск четырехвалентной вакцины в России

Как пишут «Новые известия», сегодня эксперты признают четырехвалентную вакцину от гриппа одной из самых эффективных, поскольку она защищает сразу от четырех штаммов заболевания. До этого года такую вакцину производили только шесть стран, теперь в их число вошла и Россия.