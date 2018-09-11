Начальник МВД извинился перед журналистами, задержанными на митинге

Акциях протеста прошли в минувшее воскресенье во многих городах России. Стражи правопорядка задерживали журналистов, не реагируя на предъявление ими пресс-карт.
Такой же случай был зафиксирован в Тюмени. Представителя прессы Никиту Барбару с бейджем "Пресса" задержали до начала митинга против пенсионной реформы. Отпустили журналиста после акции, не предъявив никаких обвинений.
Журналист одного из крупных интернет-порталов Екатеринбурга отметил, что в настоящее время инцидент исчерпан, а сотрудников полиции производивших задержания ждет служебная проверка.
Полицейские ответили, что для предотвращения подобных случаев следует использовать яркие жилеты с надписью «Пресса».
По данным независимого профсоюза работников СМИ, всего во время акций 9 сентября в городах России задержали14 журналистов. МВД России пообещало проверить обстоятельства произошедшего.
Екатеринбург стал вторым городом по количеству задержанных. В отделения полиции там доставили более 180 человек, в том числе трех журналистов городских сайтов E1.ru и 66.ru, которые освещали происходившее. В Тюмени задержали четырех активистов штаба Навального, а также журналиста.