Начальник МВД извинился перед журналистами, задержанными на митинге

Екатеринбург стал вторым городом по количеству задержанных. В отделения полиции там доставили более 180 человек, в том числе трех журналистов городских сайтов E1.ru и 66.ru, которые освещали происходившее. В Тюмени задержали четырех активистов штаба Навального, а также журналиста.