nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Начальник МВД извинился перед журналистами, задержанными на митинге

11 сентября 2018, 20:40
Начальник ГУ МВД РФ Свердловской области, генерал Михаил Бородин принес извинения журналистам, которых задержали на митинге 9 сентября. Административные дела против них прекращены.

Акциях протеста прошли в минувшее воскресенье во многих городах России. Стражи правопорядка задерживали журналистов, не реагируя на предъявление ими пресс-карт.

Такой же случай был зафиксирован в Тюмени. Представителя прессы Никиту Барбару с бейджем "Пресса" задержали до начала митинга против пенсионной реформы. Отпустили журналиста после акции, не предъявив никаких обвинений.

Журналист одного из крупных интернет-порталов Екатеринбурга отметил, что в настоящее время инцидент исчерпан, а сотрудников полиции производивших задержания ждет служебная проверка.

Полицейские ответили, что для предотвращения подобных случаев следует использовать яркие жилеты с надписью «Пресса».

По данным независимого профсоюза работников СМИ, всего во время акций 9 сентября в городах России задержали14 журналистов. МВД России пообещало проверить обстоятельства произошедшего.

Екатеринбург стал вторым городом по количеству задержанных. В отделения полиции там доставили более 180 человек, в том числе трех журналистов городских сайтов E1.ru и 66.ru, которые освещали происходившее. В Тюмени задержали четырех активистов штаба Навального, а также журналиста.

Материалы по теме
Тюменцы вышли на митинг против пенсионной реформы
#Новости#Екатеринбург#Пресса#Митинги#Александр Мязин#Политика
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25