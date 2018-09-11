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Безработный тюменец похитил 300 евро у бывшей жены

11 сентября 2018, 18:10
В областной столице тюменку обокрал бывший муж, который живет с ней в одной квартире. Общая сумма похищенного составила 300 евро.
Сюжет
Тюмень

Сообщается, что комната потерпевшей была оборудована специальным замком, однако это не помещало бывшему мужу совершить кражу. Тюменка обнаружила пропажу денег и сообщила об этом в полицию.

Прибывшие на место преступления стражи правопорядка в ходе опроса потерпевшей выяснили, что бывший супруг пострадавшей является безработным и в последнее время злоупотребляет спиртными напитками. В день происшествия тюменка оставила ключ в дверном замке, чем впоследствии воспользовался ее бывший муж. Он проник в комнату, обыскал помещение и похитил у бывшей жены 300 евро, которые лежали под подушкой на кровати. Вскоре стражи правопорядка задержали подозреваемого. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

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#Новости#Кража#Тюмень#Александр Мязин#Происшествия
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