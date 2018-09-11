Безработный тюменец похитил 300 евро у бывшей жены

Прибывшие на место преступления стражи правопорядка в ходе опроса потерпевшей выяснили, что бывший супруг пострадавшей является безработным и в последнее время злоупотребляет спиртными напитками. В день происшествия тюменка оставила ключ в дверном замке, чем впоследствии воспользовался ее бывший муж. Он проник в комнату, обыскал помещение и похитил у бывшей жены 300 евро, которые лежали под подушкой на кровати. Вскоре стражи правопорядка задержали подозреваемого. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.