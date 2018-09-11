190 млн рублей будет потрачено на ремонт круговой дамбы в Увате

Как сообщает Александр Рейн, в настоящее время вся проектная документация по капитальному ремонту дамбы проходит государственную экспертизу. После проведения проверки и при наличии необходимого софинансирования в областном бюджете, будет сформирована и отправлена заявка в Федеральное агентство водных ресурсов. Данные действия позволят рассчитывать на дополнительное материальное обеспечение (до 22% от стоимости ремонта дамбы) из федерального бюджета.