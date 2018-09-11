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190 млн рублей будет потрачено на ремонт круговой дамбы в Увате

11 сентября 2018, 07:40
В администрации Уватского муниципального района было принято решение о необходимости восстановления круговой дамбы, по предварительным подсчетам на ее ремонт будет потрачено 190 млн рублей.

В ходе рабочей встречи главы Уватского района Сергея Путмина и начальника управления водных ресурсов и мониторинга Тюменской области Александра Рейна было принято решение о восстановлении одной из пяти противопаводковых круговых дамб в Увате. Ее ремонт обойдется областному бюджету в 190 млн рублей.

Как сообщает Александр Рейн, в настоящее время вся проектная документация по капитальному ремонту дамбы проходит государственную экспертизу. После проведения проверки и при наличии необходимого софинансирования в областном бюджете, будет сформирована и отправлена заявка в Федеральное агентство водных ресурсов. Данные действия позволят рассчитывать на дополнительное материальное обеспечение (до 22% от стоимости ремонта дамбы) из федерального бюджета.

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#Новости#Капитальный ремонт#Уватский район#Дамбы#Ольга Муфтяхетдинова#Общество
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