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За Сергея Собянина проголосовали только 12% москвичей

10 сентября 2018, 21:10
Население российской столицы на 1 июля 2018 года составило 12 535 000 человек. По подсчетам журналистов «Новых известий» на выборах мэра за градоначальника проголосовало 12% населения Москвы.
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Тюмень

Самовыдвиженец Сергей Собянин набрал 70,02% голосов в прошедших 9 сентября выборах мэра столицы РФ. По имеющимся данным, за него проголосовало 1,5 млн человек. Явка на выборах градоначальника составила 30,36%.

Между тем абсолютное большинство горожан проигнорировало выборы мэра. Эксперты называют победу Сергея Собянина технической.

Это всего лишь навсего техническая, условная победа по очкам при низкой явке, прокомментировал выборы в Москве блогер Александр Горный.

Он отметил, что явка на выборах в столице оказалась ниже, чем в 2013 году несмотря на большие финансовые вливания на рекламу выборов в столице.

Все ухищрения и попытки команды Собянина натянуть москвичей на выборы оказались неэффективными, а точнее провальными. Сколько было потрачено ресурсов и денег, а результат так себе, отметил блогер.

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#Новости#Выборы#Москва#Тюмень#Александр Мязин#Политика
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