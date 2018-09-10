За Сергея Собянина проголосовали только 12% москвичей

Самовыдвиженец Сергей Собянин набрал 70,02% голосов в прошедших 9 сентября выборах мэра столицы РФ. По имеющимся данным, за него проголосовало 1,5 млн человек. Явка на выборах градоначальника составила 30,36%.
Между тем абсолютное большинство горожан проигнорировало выборы мэра. Эксперты называют победу Сергея Собянина технической.
Это всего лишь навсего техническая, условная победа по очкам при низкой явке, прокомментировал выборы в Москве блогер Александр Горный.
Он отметил, что явка на выборах в столице оказалась ниже, чем в 2013 году несмотря на большие финансовые вливания на рекламу выборов в столице.
Все ухищрения и попытки команды Собянина натянуть москвичей на выборы оказались неэффективными, а точнее провальными. Сколько было потрачено ресурсов и денег, а результат так себе, отметил блогер.