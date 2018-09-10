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Второй тур выборов губернатора пройдет в четырех регионах России

10 сентября 2018, 20:40
Губернаторы-единороссы и другие кандидаты не смогли победить в первом туре выборов в Приморье, Хабаровском крае, Владимирской области и Хакасии.

В четырех субъектах РФ кандидаты в губернаторы не смогли преодолеть 50% барьер, поэтому ЦИК назначил в данных регионах второй тур выборов.

Во Владимирской области кандидат от «Единой России» Светлана Орлова и представитель от ЛДПР Владимир Сипягин находятся в шаге друг от друга с разницей в 5,18% голосов набирая 36,46 и 31,28% соответственно.

В Хабаровском крае Сергей Фургал и действующий губернатор Вячеслав Шпорт набирают примерно равное количество процентов голосов (около 35). Сообщается в второй тур выборов губернатора пройдет 23 сентября. Поддержать коллегу по партии (Сергея Фургала) планирует Владимир Жириновский.

На выборах в Приморье врио губернатора Андрей Тарасенко смог получить только 46,57% голосов избирателей. Его ближайший преследователь Андрей Ищенко от КПРФ, набрал 24,64% голосов.

В Хакасии во втором туре поборются Валентин Коновалов (КПРФ) и Виктор Зимин (Единая Россия).

Специалисты отмечают, что партия власти проиграла выборы в законодательное собрание Иркутской области, в частности первое место в регионе взяли представители КПРФ с 34% голосов.

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