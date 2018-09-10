Тюменцы пожаловались на недостаточное количество общественного транспорта

В одной из пабликов Тюмени горожане пожаловались на небольшое количество автобусов по маршруту №79. По словам горожан, ситуацию может изменить увеличение количества общественного транспорта.
Отметим, что за 10 часов пост набрал более 25 000 просмотров и 56 комментариев. Горожане сообщают, что подобная ситуация наблюдается и с другими маршрутами в Тюмени.
В 64 автобусе уже сколько лет такая ситуация, прокомментировала пост одна из подписчиц паблика «ЧС Тюмень».
Тюменцы сообщают, что очень сложно сесть в автобус №17 около 07:00 на остановке по улице Депутатская, автобус №62, №65.
Между тем часть комментаторов напоминает, что раньше в тюменских маршрутках было меньше мест и приходилось дольше ждать следующий автобус.