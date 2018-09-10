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Тюменцы пожаловались на недостаточное количество общественного транспорта

10 сентября 2018, 17:10
Тюменцы жалуются на недостаточное количество автобусов по маршруту №79. По словам местных жителей, даже в 07:00 воспользоваться данным общественным транспортом крайне сложно.
Сюжет
Тюмень

В одной из пабликов Тюмени горожане пожаловались на небольшое количество автобусов по маршруту №79. По словам горожан, ситуацию может изменить увеличение количества общественного транспорта.

Отметим, что за 10 часов пост набрал более 25 000 просмотров и 56 комментариев. Горожане сообщают, что подобная ситуация наблюдается и с другими маршрутами в Тюмени.

В 64 автобусе уже сколько лет такая ситуация, прокомментировала пост одна из подписчиц паблика «ЧС Тюмень».

Тюменцы сообщают, что очень сложно сесть в автобус №17 около 07:00 на остановке по улице Депутатская, автобус №62, №65.

Между тем часть комментаторов напоминает, что раньше в тюменских маршрутках было меньше мест и приходилось дольше ждать следующий автобус.

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#Новости#Автобусы#Тюмень#Александр Мязин#Общество
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