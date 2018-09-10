Россия закупила 62,3 млн доз отечественной вакцины от гриппа

По данным Роспотребнадзора, дозы отечественной вакцины содержат в себе актуальные штаммы. На бесплатную прививку могут рассчитывать граждане, входящие в группы риска — дети, пожилые люди, беременные, профессиональные группы риска.
Состав вакцины актуализирован в соответствии с прогнозами Всемирной организации здравоохранения.
Ранее ведомство предупреждало россиян о двух новых штаммах гриппа. Специалисты Роспотребнадзора поясняли, что иммунитет российских граждан не сформирован к данным вирусам, так как в 2017 году вакцинации на него не проводились.