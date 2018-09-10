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Рэп-батл в инфопарке посвятили Тюменской области

10 сентября 2018, 10:40
Рэп-эстафета прошла в инфопарке на Цветном бульваре.
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Тюмень

Авторы песен собственного сочинения представили свои работы на рэп-эстафете. На ней собрались исполнители со всего региона. В режиме-онлайн первыми выступили рэп-исполнители из Нового Уренгоя, следом за ними жители Сургута. А после выхода музыкантов из Ханты-Мансийска, на сцене появился тюменский рэпер Вуду. В тексте песни он задействовал весь регион.

В своих песнях исполнители рассказали об инфопарке, детстве, дружбе, программе «Сотрудничество», о активной и разносторонней молодёжи.

Так получилось, что я вырос во всей «матрёшке». Родился на Ямале, жил и учился в Хантах. А теперь занимаюсь творчеством в Тюмени. Все это мне близко, поэтому было легко писать о своей родине,прокомментировал свое творчество Вуду.

Свою песню молодой человек назвал по числам регионов области – «728689».

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