Рэп-батл в инфопарке посвятили Тюменской области

Так получилось, что я вырос во всей «матрёшке». Родился на Ямале, жил и учился в Хантах. А теперь занимаюсь творчеством в Тюмени. Все это мне близко, поэтому было легко писать о своей родине,прокомментировал свое творчество Вуду.