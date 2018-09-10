nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Официальную зарплату получают лишь 53% жителей Тюменской области

10 сентября 2018, 13:40
В Тюменской области зафиксировано снижение количество тех людей, которые получают «серую» зарплату, рост количества жителей региона получающих зарплату «в конверте». Официальную «белую» зарплату в регионе получают лишь 53% жителей.
Сюжет
Тюмень

Самыми «белыми» оказались банковская, научная и медицинская отрасли. «Серую» зарплату чаще всего получают граждане занятые в строительной сфере.

Жители Тюменской области, по данным исследователей, ценят полностью официальную зарплату за оплачиваемые больничные, декретный отпуск, гарантию своевременных выплат, возможность взять кредит, соразмерный заработной плате.

42% жителей Тюменской области при поиске работы предлагали компаниям выплачивать им зарплату через «серую» схему оплаты труда, 18% - «черную». Еще 69% опрошенных заявили, что отдали бы предпочтение работе с «черной» или «серой» зарплатой, если она будет как минимум в полтора раза больше их текущих доходов.

Материалы по теме
Горожан просят сообщать о «серых» зарплатахВ Тюмени заработала «горячая линия» по зарплатам «в конвертах»
#Новости#Статистика#Зарплата#Тюменская область#Тюмень#Наиль Каримов#Экономика
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25