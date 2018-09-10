Официальную зарплату получают лишь 53% жителей Тюменской области

42% жителей Тюменской области при поиске работы предлагали компаниям выплачивать им зарплату через «серую» схему оплаты труда, 18% - «черную». Еще 69% опрошенных заявили, что отдали бы предпочтение работе с «черной» или «серой» зарплатой, если она будет как минимум в полтора раза больше их текущих доходов.