КПРФ уступает позиции из-за внутрипартийной борьбы

По мнению политолога Александра Безделова, низкие результаты коммунистов, прежде всего, связаны с борьбой внутри местного отделения КПРФ.
«Его лидер и депутат областной Думы Тамара Казанцева последние годы находится в эпицентре скандалов в связи с перманентными чистками своих рядов», - поясняет Александр Безделов.
С другой стороны, региональное отделение КПРФ не обладает серьезными финансовыми ресурсами и кадрами. Поэтому, несмотря на целый ряд подарков от Кремля в виде пенсионной реформы, коммунисты не смогли в должной мере ими воспользоваться.
Партия на местном уровне не в состоянии конкурировать даже с ЛДПР, не говоря уже про «Единую Россию».
«Посмотрите, даже митинг сторонников Навального был более многочислен, чем все акции КПРФ. Еще одна ошибка местных коммунистов в том, что на своих мероприятиях они больше говорили о проблеме Сирии и Донбасса, чем о повышении пенсии», - добавляет политолог.
КПРФ могла бы получить более высокий процент оппозиционного электората, в том числе и либерального, если бы так не героизировала сепаратистов Восточной Украины, считает Александр Безделов.
По предварительным данным, по единому избирательному списку "Единая Россия" набрала 39,45%, ЛДПР - 24,4%, КПРФ - 18,39%, "Справедливая Россия" - 12,45%. В результате, Единая Россия получает 4 мандата в гордуму, ЛДПР - 3, КПРФ - 2, эсеры - 1.