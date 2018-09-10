КПРФ уступает позиции из-за внутрипартийной борьбы

«Посмотрите, даже митинг сторонников Навального был более многочислен, чем все акции КПРФ. Еще одна ошибка местных коммунистов в том, что на своих мероприятиях они больше говорили о проблеме Сирии и Донбасса, чем о повышении пенсии», - добавляет политолог.