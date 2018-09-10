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Каждый 100-й житель Тюменской области болеет психическими расстройствами

10 сентября 2018, 18:10
В Тюменской области врачи поставили диагноз «Психическое расстройство» 1 948 пациентам. Из них около 75,4% больных страдают расстройствами непсихотического характера.

Около 12,4% пациентов с психическим расстройством страдают психозами (или) слабоумием.

В конце 2017 года на диспансерном наблюдении находились 16 430 человек, что на 7,5% ниже прошлогодних показателей. В структуре пациентов под наблюдением преобладают тюменцы страдающие умственной отсталостью.

Врачи отмечают положительную динамику снижение распространения инвалидности по психическим расстройствам в регионе на 4%.

Отмечается, что в врачи отправляют пациентов в стационар только при необходимости. В настоящее время основными центрами помощи подобным больных находятся в поселке Винзили. Здесь сосредоточено 780 коек и амбулаторно-поликлиническая служба. Еще 540 коек для больных с психическими расстройствами расположены в других частях региона.

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#Новости#Медицина#Тюмень#Александр Мязин#Общество
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