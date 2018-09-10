Каждый 100-й житель Тюменской области болеет психическими расстройствами

Отмечается, что в врачи отправляют пациентов в стационар только при необходимости. В настоящее время основными центрами помощи подобным больных находятся в поселке Винзили. Здесь сосредоточено 780 коек и амбулаторно-поликлиническая служба. Еще 540 коек для больных с психическими расстройствами расположены в других частях региона.