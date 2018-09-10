Как сделать удобные и красивые полки своими руками

Полки из стекла смотрятся очень современно и модно. Они не загромождают помещения, выглядят невесомыми, но для работы со стеклом нужен специальный инструмент для резки. Есть вариант заказать порезку в стекольной мастерской: вы выбираете размер и форму, вам идеально обработают края. Останется только приобрести специальный крепеж. Самое популярное крепление для стекла за свою форму получило название «пеликан». Крепится оно на стену двумя дюбелями, затем место крепления закрывается декоративной накладкой, а в пеликан вставляется подготовленное стекло. По сути, в него можно вставить любой материал подходящей толщины, просто стекло смотрится наиболее выигрышно.