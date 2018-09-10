nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Как сделать удобные и красивые полки своими руками

10 сентября 2018, 14:46
Полок всегда не хватает! Поверьте, вы с этим столкнетесь, обжив свой ремонт. Спустя некоторое время оказывается, что еще парочка этажерок совсем не помешала бы. И тут на помощь придут наши советы, ведь подходящую полочку легко сделать своими руками.

Популярные материалы для изготовления

Прежде всего, нужно определиться, какая именно вам нужна — настенная, напольная или подвесная. В зависимости от этого нужно выбрать материал: дерево, стекло, пластик, металл, ДСП или гипсокартон.

Классикой является дерево, с ним легко работать и весит оно не много. Такая мебель долговечна, но не подойдет для помещений с высокой влажностью — санузел, ванная.

Полки из стекла смотрятся очень современно и модно. Они не загромождают помещения, выглядят невесомыми, но для работы со стеклом нужен специальный инструмент для резки. Есть вариант заказать порезку в стекольной мастерской: вы выбираете размер и форму, вам идеально обработают края. Останется только приобрести специальный крепеж. Самое популярное крепление для стекла за свою форму получило название «пеликан». Крепится оно на стену двумя дюбелями, затем место крепления закрывается декоративной накладкой, а в пеликан вставляется подготовленное стекло. По сути, в него можно вставить любой материал подходящей толщины, просто стекло смотрится наиболее выигрышно.

Самым бюджетным материалом будет пластик, но он смотрится не слишком эстетично.

Для использования металла понадобится сварочный аппарат, что тоже непростая задача.

Пожалуй, наилучшим вариантом будет ДСП. Он доступен по цене, в работе легок, достаточно износостойкий. А вот гипсокартон используют на стадии ремонтных работ, из него формируют ниши в стене. Создать полку в уже отремонтированном интерьере сложно. Ее нужно планировать заранее.

Какой дизайн выбрать?

Таким разнообразием, пожалуй, ни один мебельный элемент не может похвастать. В последнее время все популярнее оригинальные дизайны. Вот несколько вариантов:

  • Полка на ремнях. Чтобы ее сделать самостоятельно, понадобится доска, 2 кожаных ремня, 2 длинных шурупа с дюбелями и два коротких самореза. На стене делается отверстие, вставляется дюбель. Заранее ровно обрезанный ремешок складывают пополам и крепят длинным шурупом. Должна получиться петля. То же самое со вторым ремнем. Затем в эти петли просовывают отшлифованную доску и выравнивают по уровню. Чтобы сделать конструкцию неподвижной, ремень у стены фиксируют саморезом. Можно снизу сделать еще одну такую же конструкцию, получится легкая, аккуратная, двухъярусная антресоль.
  • Шикарно смотрится полка в виде сот. Эта конструкция из шестигранных частей по виду напоминает медовые соты, за что и получила название. Несмотря на форму, блоки такой полки очень функциональные, крепкие и устойчивые. Готовые соты можно заказать в столярной мастерской и крепить потом на свое усмотрение: можно отдельно на стене, а можно изначально скрепить все модули и повесить на стену единую конструкцию. Чтобы сделать блоки самостоятельно, доски подрезают под углом в 30 градусов. Все заготовки обязательно должны быть одного размера, чтобы они идеально склеились столярным клеем. Место скрепления усиливают специальным L-образным крепежом. После сборки модулей, их шлифуют, покрывают морилкой и лаком или красят под цвет интерьера. Если каждую соту раскрасить в разный цвет, получится забавная полочка для детской комнаты. Затем блоки сверлят в местах соединения и скручивают вместе.
  • Очень необычно выглядит круглая полочка. Такое изделие скорее носит декоративный характер, назвать ее вместительной нельзя. Ее можно сделать из ДВП — листы хорошо гнутся. Из ДВП выпиливают две полосы, а для центральной перекладины подготавливают доску такой же ширины. Заготовленные полосы аккуратно загибают, формируя круг внахлест для скрепления. Их фиксируют струбциной и скрепляют саморезами. В центр вставляется горизонтальная полочка или несколько, она прикручивается к окружности. Осталось только вскрыть лаком или покрасить. Повесить ее проще всего мебельными проушинами на шуруп.

Согласитесь, выполнить такие простые элементы меблировки для дома несложно!

#Новости#Анна Григорьева#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25