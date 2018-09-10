Как сделать удобные и красивые полки своими руками

Прежде всего, нужно определиться, какая именно вам нужна — настенная, напольная или подвесная. В зависимости от этого нужно выбрать материал: дерево, стекло, пластик, металл, ДСП или гипсокартон.
Классикой является дерево, с ним легко работать и весит оно не много. Такая мебель долговечна, но не подойдет для помещений с высокой влажностью — санузел, ванная.
Полки из стекла смотрятся очень современно и модно. Они не загромождают помещения, выглядят невесомыми, но для работы со стеклом нужен специальный инструмент для резки. Есть вариант заказать порезку в стекольной мастерской: вы выбираете размер и форму, вам идеально обработают края. Останется только приобрести специальный крепеж. Самое популярное крепление для стекла за свою форму получило название «пеликан». Крепится оно на стену двумя дюбелями, затем место крепления закрывается декоративной накладкой, а в пеликан вставляется подготовленное стекло. По сути, в него можно вставить любой материал подходящей толщины, просто стекло смотрится наиболее выигрышно.
Самым бюджетным материалом будет пластик, но он смотрится не слишком эстетично.
Для использования металла понадобится сварочный аппарат, что тоже непростая задача.
Пожалуй, наилучшим вариантом будет ДСП. Он доступен по цене, в работе легок, достаточно износостойкий. А вот гипсокартон используют на стадии ремонтных работ, из него формируют ниши в стене. Создать полку в уже отремонтированном интерьере сложно. Ее нужно планировать заранее.
Таким разнообразием, пожалуй, ни один мебельный элемент не может похвастать. В последнее время все популярнее оригинальные дизайны. Вот несколько вариантов:
Согласитесь, выполнить такие простые элементы меблировки для дома несложно!