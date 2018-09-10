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Главу предприятия «Шестаковское» оштрафовали за больных лошадей в Заводоуковске

10 сентября 2018, 18:40
Главу сельскохозяйственного предприятия в Заводоуковске оштрафовали за несоблюдение правил борьбы с болезнями животных. В 2017 году у трех лошадей организации обнаружена инфекционная анемия.

По информации прокуратуры Тюменской области, в ноябре 2017 года несколько лошадей предприятия «Шестаковское» поразила инфекционная анемия. Стоит отметить, что заболевание включено в перечень заразных болезней для животных. В организации прошли карантинные мероприятия, а больных животных отправили на убой.

Между тем прокурорам стало известно, что две лошади были оставлены в организации для использования в хозяйственной деятельности. В адрес компании было вынесено представление, а в отношении главы фирмы возбуждено административное дело, в ходе которого директор организации был оштрафован.

После прокурорского вмешательства все нарушения были устранены.

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#Новости#Заводоуковск#АПК#Александр Мязин#Происшествия
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