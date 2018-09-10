Главу предприятия «Шестаковское» оштрафовали за больных лошадей в Заводоуковске

По информации прокуратуры Тюменской области, в ноябре 2017 года несколько лошадей предприятия «Шестаковское» поразила инфекционная анемия. Стоит отметить, что заболевание включено в перечень заразных болезней для животных. В организации прошли карантинные мероприятия, а больных животных отправили на убой.
Между тем прокурорам стало известно, что две лошади были оставлены в организации для использования в хозяйственной деятельности. В адрес компании было вынесено представление, а в отношении главы фирмы возбуждено административное дело, в ходе которого директор организации был оштрафован.
После прокурорского вмешательства все нарушения были устранены.