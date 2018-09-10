Автоматический выключатель постоянного тока

На сегодняшний день лучший вариант защитить электросеть постоянного тока от перегруза и короткого замыкания – это установить соответствующего типа автоматические выключатели (так называемые автоматы). Зачастую их установка осуществляется в распределительные щиты, где они выполняют функции вводных и отходящих устройств. Помимо этого, данного рода изделия характеризуются такими возможностями как управление и секционирование в сетях низкого напряжения. Кроме того, в среднем зона срабатывания расцепителя (электромагнитного) автомата варьируется в пределах 7-10∙In. В зависимости от количества полюсов, рабочее напряжение находится в диапазоне от 12В до 750В.