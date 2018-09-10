Однако сетям постоянного тока также есть место. Это не значит, что они чем-то лучше или хуже сетей переменного тока, просто каждый из них подходит для решения конкретных задач.
На сегодняшний день лучший вариант защитить электросеть постоянного тока от перегруза и короткого замыкания – это установить соответствующего типа автоматические выключатели (так называемые автоматы). Зачастую их установка осуществляется в распределительные щиты, где они выполняют функции вводных и отходящих устройств. Помимо этого, данного рода изделия характеризуются такими возможностями как управление и секционирование в сетях низкого напряжения. Кроме того, в среднем зона срабатывания расцепителя (электромагнитного) автомата варьируется в пределах 7-10∙In. В зависимости от количества полюсов, рабочее напряжение находится в диапазоне от 12В до 750В.
Как и любые иные изделия, эти аппараты также имеют различного рода особенности, которые однозначно выделяют их на фоне аналогичных устройств. В данном случае речь идет о следующих преимуществах:
Кроме того, все автоматы данного вида соответствуют наивысшим нормам и стандартам качества.
Чаще всего автоматический выключатель постоянного тока можно встретить в различных системах автоматизации и управления промышленными процессами, во вторичной цепи оборудования среднего напряжения, в системах дополнительного питания, а также на транспорте (к примеру, в качестве защиты АКБ).