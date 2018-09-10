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Автоматический выключатель постоянного тока

10 сентября 2018, 14:56
Еще со школьных времен многие знают о том, что ток бывает переменного или постоянного типа. В повседневной жизни чаще всего встречается первый вид (все бытовые электроприборы питаются от сети переменного тока).

Однако сетям постоянного тока также есть место. Это не значит, что они чем-то лучше или хуже сетей переменного тока, просто каждый из них подходит для решения конкретных задач.

Как обеспечить защиту сети постоянного тока?

На сегодняшний день лучший вариант защитить электросеть постоянного тока от перегруза и короткого замыкания – это установить соответствующего типа автоматические выключатели (так называемые автоматы). Зачастую их установка осуществляется в распределительные щиты, где они выполняют функции вводных и отходящих устройств. Помимо этого, данного рода изделия характеризуются такими возможностями как управление и секционирование в сетях низкого напряжения. Кроме того, в среднем зона срабатывания расцепителя (электромагнитного) автомата варьируется в пределах 7-10∙In. В зависимости от количества полюсов, рабочее напряжение находится в диапазоне от 12В до 750В.

Достоинства выключателей постоянного тока

Как и любые иные изделия, эти аппараты также имеют различного рода особенности, которые однозначно выделяют их на фоне аналогичных устройств. В данном случае речь идет о следующих преимуществах:

  • Достаточно компактные размеры. Зачастую межполюсное расстояние составляет около 35-45 мм. Подобное значительно упрощает установку этих автоматов в щиты или корпуса соответствующего оборудования.
  • Большая линейка продукции. Подобрать необходимый автомат не сложно, так как изделия есть под все классификации по номинальному току и отключающей способности.
  • Высокий уровень безопасности и легкость в управлении. Гарантированно обеспечивает нужное ограничение постоянного тока, тем самым исключает возникновение пожара.
  • Эффективная работоспособность. Эксплуатацию можно осуществлять в условиях большого загрязнения (III степень) и при значительных перепадах температуры.

Кроме того, все автоматы данного вида соответствуют наивысшим нормам и стандартам качества.

Сфера применения автоматов постоянного тока

Чаще всего автоматический выключатель постоянного тока можно встретить в различных системах автоматизации и управления промышленными процессами, во вторичной цепи оборудования среднего напряжения, в системах дополнительного питания, а также на транспорте (к примеру, в качестве защиты АКБ).

#Новости#Анна Григорьева#Общество
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