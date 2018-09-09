В день голосования самое время бросить курить

Здесь же можно не только измерить артериальное давление, но и выиграть полезные призы.
В палатках здоровья желающим помогут определить индекс массы тела, после чего они получат консультацию врача. Медики проверят состояние легких у курильщиков, определят их загазованность и проведут индивидуальную консультацию. В областном департаменте здравоохранения считают, что смогут найти аргументы и убедить курильщиков отказаться от вредной привычки. Было бы еще лучше, если рядом с палатками здоровья установили аппаратуру, определяющую загазованность воздуха.
Палатки здоровья будут открыты для горожан на площадках фестиваля в медицинских организациях: Городская поликлиника № 1, 12, 13 и 17, спортивном центре "Надежда" Областной клинической больницы № 2, в поселке Плеханово в фельдшерско-акушерском пункте и на территории детского противотуберкулезного санатория "Верхний Бор". В Тобольске будет только три палатки здоровья, которые разместят в школах № 14,16 и 17.