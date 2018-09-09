В день голосования самое время бросить курить

В палатках здоровья желающим помогут определить индекс массы тела, после чего они получат консультацию врача. Медики проверят состояние легких у курильщиков, определят их загазованность и проведут индивидуальную консультацию. В областном департаменте здравоохранения считают, что смогут найти аргументы и убедить курильщиков отказаться от вредной привычки. Было бы еще лучше, если рядом с палатками здоровья установили аппаратуру, определяющую загазованность воздуха.