Три человека выиграли квартиры в день выборов в Тюмени

Мероприятия фестиваля продлятся сегодня весь день. Розыгрыш подарков проводится на 179 фестивальных площадках, где будут разыграны четыре квартиры,восемь автомобилей, 20 телевизоров, 20 микроволновых печей и 20 мобильных телефонов престижной марки входят. Принять участие в розыгрыше призов смогут только жители Тюмени в возрасте старше 16 лет.