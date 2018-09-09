Три человека выиграли квартиры в день выборов в Тюмени

Одна из квартир досталась жительнице Войновки, которая работает учителем начальных классов. Она стала участницей розыгрыша подарков на площадке школы № 72, корп. 2.
Обладательницей второй квартиры стала молодая мама, принявшая участие в розыгрыше подарков на площадке в школе № 67 ( корпус 2).
Третья квартира была разыграна в Заречном микрорайоне на ул. Шишкова, 15. На этот раз жилье в новостройке досталось мужчине.
Мероприятия фестиваля продлятся сегодня весь день. Розыгрыш подарков проводится на 179 фестивальных площадках, где будут разыграны четыре квартиры,восемь автомобилей, 20 телевизоров, 20 микроволновых печей и 20 мобильных телефонов престижной марки входят. Принять участие в розыгрыше призов смогут только жители Тюмени в возрасте старше 16 лет.
Фестиваль "Тюменская осень" проходит при поддержке международного аэропорта "Тюмень Рощино".