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Для тюменцев устроят праздник трезвости

9 сентября 2018, 09:04
Областной праздник "Трезвая семья – счастливая семья" состоится в Тюмени 8 сентября на Цветном бульваре.
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Тюмень

Инициатором проведения мероприятия выступило церковно-общественное движение "Общее дело", действующее с 2012 года.

В Тюмени праздник начнется в 12 часов. В программе: выступления творческих коллективов, школы современного танца, квест "формула успеха", интерактивная площадка "Сделай правильный выбор", полевая кухня и многое другое. Гости могут не только поучаствовать в викторинах и конкурсах, но и проконсультироваться у врача-нарколога и установить свой ВИЧ-статус.

Организаторы также планируют провести профилактический опрос о вреде потребления алкоголя, по итогам которого будут сформулированы темы для будущего конкурса плакатов.

Всероссийский день трезвости пройдет во всех муниципальных образованиях Тюменской области в рамках регионального профилактического марафона "Тюменская область – территория здорового образа жизни!"

Всероссийский день трезвости отмечается 11 сентября. Первый День трезвости был проведен в России по инициативе служителей Православной Церкви в 1913 году. В этот день в стране закрывались все винные лавки и прекращалась продажа алкогольных напитков. Каждый желающий мог дать обет трезвости, который благословлялся священником.

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