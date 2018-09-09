Для тюменцев устроят праздник трезвости

Всероссийский день трезвости отмечается 11 сентября. Первый День трезвости был проведен в России по инициативе служителей Православной Церкви в 1913 году. В этот день в стране закрывались все винные лавки и прекращалась продажа алкогольных напитков. Каждый желающий мог дать обет трезвости, который благословлялся священником.