Для тюменцев устроят праздник трезвости

Инициатором проведения мероприятия выступило церковно-общественное движение "Общее дело", действующее с 2012 года.
В Тюмени праздник начнется в 12 часов. В программе: выступления творческих коллективов, школы современного танца, квест "формула успеха", интерактивная площадка "Сделай правильный выбор", полевая кухня и многое другое. Гости могут не только поучаствовать в викторинах и конкурсах, но и проконсультироваться у врача-нарколога и установить свой ВИЧ-статус.
Организаторы также планируют провести профилактический опрос о вреде потребления алкоголя, по итогам которого будут сформулированы темы для будущего конкурса плакатов.
Всероссийский день трезвости пройдет во всех муниципальных образованиях Тюменской области в рамках регионального профилактического марафона "Тюменская область – территория здорового образа жизни!"
Всероссийский день трезвости отмечается 11 сентября. Первый День трезвости был проведен в России по инициативе служителей Православной Церкви в 1913 году. В этот день в стране закрывались все винные лавки и прекращалась продажа алкогольных напитков. Каждый желающий мог дать обет трезвости, который благословлялся священником.