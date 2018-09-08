Ямальский суд оштрафовал пенсионерку за избиение полицейского

Инцидент произошел 11 июля в приемном отделении городской больницы. Гражданка пожилого возраста, находясь в не трезвом состоянии, громко ругалась нецензурными словами и размахивала руками. Сотрудники больницы вызвали полицейский наряд для того, чтобы успокоить пенсионерку.
Полицейские прибыли на место происшествия и попытались успокоить нарушительницу порядка. Но пенсионерка продолжала материться и нанесла не менее трех ударов в живот сотруднице правоохранительных органов.
Как сообщили в СК РФ по ЯНАО, гражданка свою вину признала, в совершенном преступлении раскаялась. Приговором суда жительница города Губкинский была оштрафована на 15 тыс. рублей.