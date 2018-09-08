Ямальский суд оштрафовал пенсионерку за избиение полицейского

Инцидент произошел 11 июля в приемном отделении городской больницы. Гражданка пожилого возраста, находясь в не трезвом состоянии, громко ругалась нецензурными словами и размахивала руками. Сотрудники больницы вызвали полицейский наряд для того, чтобы успокоить пенсионерку.