nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Школьницу из Перми не допустили к занятиям из-за цвета волос

8 сентября 2018, 14:00
Десятиклассница из Перми отстранена от учебного процесса по причине не соответствия требований к внешнему виду и одежде обучающихся.

Ученица 10 класса пермского учебного заведения 7 сентября не смогла попасть на занятия по причине окрашенных в розовый оттенок волос. В социальной сети Instagram у ученицы была описаны подробности ситуации.

Я зашла в школу, меня поймал завуч и сказала, что это – не волосы, и отправила меня к директору, которая отстранила меня от уроков и посоветовала выбрать другой учебный план или учебное заведение. Нечего всех злить, ходя с такой головой,пишет ученица.

Родители школьницы не согласны с решением педагогов. Как отметила мать девушки, она не будет заставлять дочь менять цвет волос и надеется, что ситуация решится путем диалога.

В департаменте образования Пермского края отметили, что можно издавать нормативные акты внутри учебного учреждения, в том числе о требованиях к внешнему виду. В гимназии, где учится пермчанка, такой акт утвержден директором и родительским комитетом. В нем сказано, что для учеников обязательна аккуратная прическа, запрещено окрашивание волос и вызывающие стрижки.

При этом руководство любого образовательного учреждения не может ограничивать ребенка в праве на образовательный процесс.

Материалы по теме
Тюменский школьник стал сильнейшим на международной олимпиаде по геометрииТюменский школьник выиграл гироскутер в конкурсе «Добро не уходит на каникулы»
#Новости#Ученики#Школьники#Евгения Полякова#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25