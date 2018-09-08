Школьницу из Перми не допустили к занятиям из-за цвета волос

Я зашла в школу, меня поймал завуч и сказала, что это – не волосы, и отправила меня к директору, которая отстранила меня от уроков и посоветовала выбрать другой учебный план или учебное заведение. Нечего всех злить, ходя с такой головой,пишет ученица.