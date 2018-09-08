Школьницу из Перми не допустили к занятиям из-за цвета волос

Ученица 10 класса пермского учебного заведения 7 сентября не смогла попасть на занятия по причине окрашенных в розовый оттенок волос. В социальной сети Instagram у ученицы была описаны подробности ситуации.
Я зашла в школу, меня поймал завуч и сказала, что это – не волосы, и отправила меня к директору, которая отстранила меня от уроков и посоветовала выбрать другой учебный план или учебное заведение. Нечего всех злить, ходя с такой головой,пишет ученица.
Родители школьницы не согласны с решением педагогов. Как отметила мать девушки, она не будет заставлять дочь менять цвет волос и надеется, что ситуация решится путем диалога.
В департаменте образования Пермского края отметили, что можно издавать нормативные акты внутри учебного учреждения, в том числе о требованиях к внешнему виду. В гимназии, где учится пермчанка, такой акт утвержден директором и родительским комитетом. В нем сказано, что для учеников обязательна аккуратная прическа, запрещено окрашивание волос и вызывающие стрижки.
При этом руководство любого образовательного учреждения не может ограничивать ребенка в праве на образовательный процесс.