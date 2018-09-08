Предпоследний участок ТКАД открылся для движения в Тюмени

Строительство тюменской кольцевой автодороги началось в 2003 году. На 7 августа, построено 51,8 км дороги от запланированных 55 километров. Предпоследний участок протяженностью 3 км, располагающийся между улицами Республики и Тополиной, с двумя транспортными развязками на пересечениях с улицей Республики и со Старотобольским трактом, а также двумя путепроводами через железные дороги «Тюменские моторостроители» и «УГМК-Сталь», открылся для движения 7 сентября.