Предпоследний участок ТКАД открылся для движения в Тюмени

Строительство тюменской кольцевой автодороги началось в 2003 году. На 7 августа, построено 51,8 км дороги от запланированных 55 километров. Предпоследний участок протяженностью 3 км, располагающийся между улицами Республики и Тополиной, с двумя транспортными развязками на пересечениях с улицей Республики и со Старотобольским трактом, а также двумя путепроводами через железные дороги «Тюменские моторостроители» и «УГМК-Сталь», открылся для движения 7 сентября.
К ТКАД присоединены все федеральные автодороги, связывающие Тюмень с соседними регионами: Р–401 Челябинск, Р–351 Екатеринбург, Р–404 Ханты-Мансийск и Р–402 Омск.
На последнем участке ТКАД на данный момент ведутся строительные работы. Как сообщает Главное управление строительства Тюменской области, движение по всей кольцевой будет доступно в конце 2018 года.