IBU принял решение по российскому биатлону

Ограничение в правах Союза Биатлонистов России длится с декабря 2017 года. Для снятия статуса временного членства СБР должно было выполнить несколько условий, и все они исполнялись. Но в августе 2018 года международный союз биатлонистов сообщил о подозрении в нарушении антидопинговых правил ряда российских спортсменов. В подозрении допинга подозреваются Евгений Устюгов (Красноярск), Александр Чернышов (Москва), Александр Печенкин (Пермь) и Светлана Слепцова (ХМАО – Югра).