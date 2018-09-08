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IBU принял решение по российскому биатлону

8 сентября 2018, 09:00
7 сентября 2018 года Международный союз биатлонистов на конгрессе в Порече (Хорватия) принял решение о сохранении временно ограниченного статуса Союзу Биатлонистов России.

7 сентября в хорватском Порече на конгрессе Международного союза биатлонистов (IBU) 20 членов комиссии проголосовали «за» восстановления Союза Биатлонистов России в правах, а 29 – «против», тем самым оставив СБР временным членом IBU. Ограничение статуса не дает право РФ участвовать в голосовании на конгрессе, проводить международные старты и лишает возможности выдвигать своих кандидатов на руководящие посты, но оставляет возможность участвовать российским биатлонистам на соревнованиях.

Ограничение в правах Союза Биатлонистов России длится с декабря 2017 года. Для снятия статуса временного членства СБР должно было выполнить несколько условий, и все они исполнялись. Но в августе 2018 года международный союз биатлонистов сообщил о подозрении в нарушении антидопинговых правил ряда российских спортсменов. В подозрении допинга подозреваются Евгений Устюгов (Красноярск), Александр Чернышов (Москва), Александр Печенкин (Пермь) и Светлана Слепцова (ХМАО – Югра).

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#Новости#Биатлон#Санкции#Союз биатлонистов России#Допинг#Ольга Муфтяхетдинова#Спорт
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