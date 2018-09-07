Японские и китайские инвесторы теряют деньги на Транснефти

Одновременно с этим акционеры Транснефти не имеют возможности извлекать выгоду из успехов корпорации. Так, с начала текущего года стоимость привилегированных акций нефтетранспортной монополии в рублях упала на 21%, а в долларах — на 32%. Это худший показатель среди всех крупнейших государственных компаний.
Издание «Новые известия» пишет о реализации Транснефтью за минувшее десятилетие ряда крупных проектов на общую сумму 2 452 миллиарда рублей. Такой объем инвестиций в несколько раз выше капитализации самой корпорации. Из-за больших капитальных затрат свободных денежный поток Транснефти, из которого та платила дивиденды, был небольшим.
Сейчас компания завершила почти все свои крупные проекты. После масштабных капитальных вложений уровень свободного денежного потока корпорации должен существенно возрасти. Из этого следует, что Транснефть может позволить себе выплачивать акционерам более высокие дивиденды. Речь идет как о государстве, так и частных держателях ценных бумаг компании. Международные нефтетранспортные корпорации обычно платят инвесторам стабильные дивиденды в размере 70%, а то и 100% чистой прибыли. Этот уровень является рыночным стандартом и не препятствует инвестиционной активности.
Для начала Транснефть может платить дивиденды в размере 50% от чистой прибыли по МСФО. Именно этого сейчас и добивается от компании правительство России. Таким образом, на данном этапе интересы Кабинета министров РФ и других инвесторов Транснефти совпадают.
Инвесторы новые, а проблемы старые
В апреле нынешнего года в расчете на увеличение дивидендных выплат группа институциональных инвесторов сделала большие инвестиции в привилегированные акции Транснефти. Среди них: Российский фонд прямых инвестиций, Российско-Китайский инвестиционный фонд, НПФ «Газфонд пенсионные накопления», структуры Газпромбанка, Российско-Японский инвестиционный фонд и суверенный фонд королевства Саудовская Аравия". Так и у фонда UCP Ильи Щербовича было выкуплено 15,5% уставного капитала Транснефти. С того момента и по состоянию на последний день августа 2018 года рыночные котировки акций компании в рублях подешевели на 29% - с 201 000 рублей до 143 000 рублей за бумагу, а в долларах - на 42%. Надежды инвесторов не оправдались. Они полагали, что инфраструктурная государственная компания, имеющая высокую прибыль, и не имеющая значимой долговой нагрузки, станет платить им высокие дивиденды. Однако этого не произошло.
Получилось даже наоборот. Чистая прибыль Транснефти падает на протяжении последних двух лет. Огромный размер капитальных вложений последних лет на ситуацию не влияет. В прошлом году сокращение объемов чистой прибыли Транснефти было равно 17,6%. За первые шесть месяцев 2018 года чистая прибыль сократилась уже на 19%. В итоге база для расчета дивидендов постоянно снижается. В основном прибыль падает из-за неденежных расходов, таких как амортизация оборудования. Поэтому, несмотря на падение бухгалтерской прибыли, денежный поток компании не сокращается, а растет.
Наверное, настало время, когда руководству Транснефти нужно серьезно задуматься о своем статусе как публичной компании. Акционерное общество не может функционировать изолированно от интересов своих акционеров. Несмотря на на большие успехи Транснефти в операционной деятельности, такие вопросы как повышение дивидендов и рост капитализации должны стать более заметными приоритетами Транснефти.