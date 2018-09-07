Японские и китайские инвесторы теряют деньги на Транснефти

В апреле нынешнего года в расчете на увеличение дивидендных выплат группа институциональных инвесторов сделала большие инвестиции в привилегированные акции Транснефти. Среди них: Российский фонд прямых инвестиций, Российско-Китайский инвестиционный фонд, НПФ «Газфонд пенсионные накопления», структуры Газпромбанка, Российско-Японский инвестиционный фонд и суверенный фонд королевства Саудовская Аравия". Так и у фонда UCP Ильи Щербовича было выкуплено 15,5% уставного капитала Транснефти. С того момента и по состоянию на последний день августа 2018 года рыночные котировки акций компании в рублях подешевели на 29% - с 201 000 рублей до 143 000 рублей за бумагу, а в долларах - на 42%. Надежды инвесторов не оправдались. Они полагали, что инфраструктурная государственная компания, имеющая высокую прибыль, и не имеющая значимой долговой нагрузки, станет платить им высокие дивиденды. Однако этого не произошло.