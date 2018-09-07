Врио губернатора региона вошел в топ-5 глав регионов по цитируемости

Дмитрий Еремеев, глава города – председатель Тюменской городской думы, в рейтинге первых лиц столиц субъектов Уральского федерального округа занял последнее, десятое место. Его индекс цитируемости упал на 37 пунктов. Причиной послужило ДТП с двумя погибшими. Дмитрия Еремеева признали виновным, но суд назанчил председателю Думы штраф в размере 160 тысяч рублей. Позже постпред президента в УрФО инициировал возобновление уголовного дела.