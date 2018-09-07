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Врио губернатора региона вошел в топ-5 глав регионов по цитируемости

7 сентября 2018, 18:07
Врио губернатора попал в пятерку самых цитируемых руководителей регионов. В рейтинг-лист вошли действующие главы регионов РФ в августе 2018 года.

Выше только Сергей Собянин, Андрей Воробьев (Московская область), Рамзан Кадыров и Глеб Никитин (Нижегородская область). Александр Моор также первый по УрФО, за ним следуют губернатор Челябинской области Борис Дубровский и глава Свердловской Евгений Куйвашев.

Дмитрий Еремеев, глава города – председатель Тюменской городской думы, в рейтинге первых лиц столиц субъектов Уральского федерального округа занял последнее, десятое место. Его индекс цитируемости упал на 37 пунктов. Причиной послужило ДТП с двумя погибшими. Дмитрия Еремеева признали виновным, но суд назанчил председателю Думы штраф в размере 160 тысяч рублей. Позже постпред президента в УрФО инициировал возобновление уголовного дела.

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