Вместо работы с детьми школы Тюмени готовятся к выборам

Позже пресс-служба департамента образования официально прокомментировала ситуацию с отменой занятий в лицее, сообщив, что детям сложно настроиться на учебный процесс после летних каникул. "7 сентября, с целью успешной адаптации детей, день пройдет в неформальной обстановке. У школьников будет возможность выехать на природу, посетить театры и музеи, весело провести время как в школьном коллективе, так и в кругу семьи».