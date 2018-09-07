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Вместо работы с детьми школы Тюмени готовятся к выборам

7 сентября 2018, 11:55
Благодаря выборам администрация лицея №81 организовала школьникам дополнительный выходной.
Сюжет
Тюмень

В Тюмени 7 сентября ученики лицея №81 не пошли в школу, так как администрация готовятся к предстоящим выборам. Об этом изданию "Наш Город" рассказали родители некоторых учеников. Накануне пятницы школьникам сообщали об укороченном дне, но потом и вовсе отменили занятия.

О том, что в лицее незапланированный выходной, подтвердил охранник образовательного учреждения. Он сообщил, что обе смены не учатся, идет подготовка к выборам.

В пресс-службе департамента образования Администрации города Тюмени оперативно прокомментировали, что школы не имеют отношения к участковым избирательным комиссиям, а выборы проходят в воскресенье. Для подготовки к выборам школа не может отменить занятия.

Позже пресс-служба департамента образования официально прокомментировала ситуацию с отменой занятий в лицее, сообщив, что детям сложно настроиться на учебный процесс после летних каникул. "7 сентября, с целью успешной адаптации детей, день пройдет в неформальной обстановке. У школьников будет возможность выехать на природу, посетить театры и музеи, весело провести время как в школьном коллективе, так и в кругу семьи».

Школьники лицея сообщили изданию, что никаких выездов на природу сегодня не планировали. Однако классный руководитель настоятельно рекомендовал им прийти вместе с родителями в воскресенье для участия в танцевальном марафоне, чтобы выиграть путевку в Тобольск на экскурсию. На территории лицея № 81 будет избирательный участок.

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