Вместо работы с детьми школы Тюмени готовятся к выборам

В Тюмени 7 сентября ученики лицея №81 не пошли в школу, так как администрация готовятся к предстоящим выборам. Об этом изданию "Наш Город" рассказали родители некоторых учеников. Накануне пятницы школьникам сообщали об укороченном дне, но потом и вовсе отменили занятия.
О том, что в лицее незапланированный выходной, подтвердил охранник образовательного учреждения. Он сообщил, что обе смены не учатся, идет подготовка к выборам.
В пресс-службе департамента образования Администрации города Тюмени оперативно прокомментировали, что школы не имеют отношения к участковым избирательным комиссиям, а выборы проходят в воскресенье. Для подготовки к выборам школа не может отменить занятия.
Позже пресс-служба департамента образования официально прокомментировала ситуацию с отменой занятий в лицее, сообщив, что детям сложно настроиться на учебный процесс после летних каникул. "7 сентября, с целью успешной адаптации детей, день пройдет в неформальной обстановке. У школьников будет возможность выехать на природу, посетить театры и музеи, весело провести время как в школьном коллективе, так и в кругу семьи».
Школьники лицея сообщили изданию, что никаких выездов на природу сегодня не планировали. Однако классный руководитель настоятельно рекомендовал им прийти вместе с родителями в воскресенье для участия в танцевальном марафоне, чтобы выиграть путевку в Тобольск на экскурсию. На территории лицея № 81 будет избирательный участок.