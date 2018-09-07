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Ущерб от коррупционных преступлений в Тюменской области составил 821 млн рублей

7 сентября 2018, 18:10
СКР оценил ущерб от коррупции и экономических преступлений в Тюменской области. По информации ведомства, регион за первые 6 месяцев 2018 года потерял 821 000 000 рублей от действий злоумышленников.

Сообщается, что по сравнению с аналогичными показателями 2017 года рост показателя составил 24,2%. Больше всего регион теряет от налоговых преступлений (556 000 000 рублей). В настоящий момент, с помощью правоохранительных органов, сумма возмещенного ущерба составила 545 000 000 рублей.

Средний размер взятки в Тюменской области за 10 месяцев 2017 года вырос на 104 000 рублей по сравнению с 2016 годом и составил 304 000 рублей. Всего за указанный период правоохранительные структуры региона зарегистрировали 253 коррупционных преступления. В их числе 94 факта взяточничества. Специалисты отмечают рост нарушений закона, связанных с коммерческим подкупом и отмыванием денежных средств.

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#Новости#Тюменская область#Коррупция#Александр Мязин#Экономика
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