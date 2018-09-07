Ущерб от коррупционных преступлений в Тюменской области составил 821 млн рублей

Средний размер взятки в Тюменской области за 10 месяцев 2017 года вырос на 104 000 рублей по сравнению с 2016 годом и составил 304 000 рублей. Всего за указанный период правоохранительные структуры региона зарегистрировали 253 коррупционных преступления. В их числе 94 факта взяточничества. Специалисты отмечают рост нарушений закона, связанных с коммерческим подкупом и отмыванием денежных средств.