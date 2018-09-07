nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Тюменским пятиклассникам начнут преподавать основы программирования

7 сентября 2018, 15:10
В школах Тюменской области начнут преподавать для пятиклассников основы программирования. Распоряжение о выделение средств из областного бюджета на эти цели уже подписал врио губернатора Александр Моор.
Сюжет
Тюмень

Нововведение необходимо, чтобы сформировать практические навыки программирования и информационной грамотности у школьников. Эта приоритетная задача для современного образования требует обновления содержания предметов «Технология» и «Информатика», а также масштабного внедрения образовательных интерактивных технологий работы с детьми.

По словам Александра Моора, строить цифровую экономику без изменений в образовательной системе невозможно. Именно поэтому Тюменская область направляет все силы на улучшение образовательной среды в регионе.

В первую очередь это касается строительства школ и их оснащения современным оборудованием, внедрения новых обучающих программ,пояснил врио губернатора Тюменской области Александр Моор.

Материалы по теме
В «Пионере» научат программированию и анимацииТюменцам предлагают пройти курс обучения программированию на JavaScript
#Новости#Образование#Тюменская область#Школьники#Школы#Тюмень#Наиль Каримов#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25