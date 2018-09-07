Тюменским пятиклассникам начнут преподавать основы программирования

Нововведение необходимо, чтобы сформировать практические навыки программирования и информационной грамотности у школьников. Эта приоритетная задача для современного образования требует обновления содержания предметов «Технология» и «Информатика», а также масштабного внедрения образовательных интерактивных технологий работы с детьми.