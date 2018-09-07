Тюменские медики измерят артериальное давление горожан на дому

Полученные результаты будут проанализированы министерством здравоохранения Российской Федерации для принятия оперативных мер по улучшению здоровья населения. Исследование распространенности факторов риска в Тюменской области позволит оценить эффективность предпринимаемых мер по контролю их уровня, включая законодательные, как в отдельных субъектах федерации, так и в масштабах всей страны.