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Тюменские медики измерят артериальное давление горожан на дому

7 сентября 2018, 13:10
В период с сентября по октябрь текущего года тюменские медики пойдут по квартирам измерять талии и артериальное давление горожан.
Сюжет
Тюмень

Также врачи измерят рост, вес, окружность бедер, частоту сердечных сокращений и проведут опрос жителей областной столицы на предмет их образа жизни. Это делается по поручению Министерства здравоохранения Российской Федерации. Исследование направлено на изучение распространенности факторов риска неинфекционных заболеваний среди населения Тюменской области.

Полученные результаты будут проанализированы министерством здравоохранения Российской Федерации для принятия оперативных мер по улучшению здоровья населения. Исследование распространенности факторов риска в Тюменской области позволит оценить эффективность предпринимаемых мер по контролю их уровня, включая законодательные, как в отдельных субъектах федерации, так и в масштабах всей страны.

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