Стендап-комик Руслан Белый назвал Тюмень лучшим городом

В ходе проведения интервью Юрий Дудь попросил Руслана Белого назвать город, который комик мог бы отметить особо.
Тюмень — прям классный город. Как-то там круто все, знаешь. И зарплаты такие классные, и город сам прикольный. И экология, несмотря на то, что нефть добывают, ответил стендап-комик Руслан Белый.
Помимо этого Руслан Белый, после своего выступления в областной столице заявил, что Тюмень оказалась красивым, чистым и уютным городом.
Если бы все города России выглядели так, было бы классно, добавил он.
Руслан Белый особенно отметил Мост Влюбленных, и набережную Туры и даже посоветовал тем, кто ни разу не был в Тюмени побывать в этих местах.