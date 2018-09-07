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Стендап-комик Руслан Белый назвал Тюмень лучшим городом

7 сентября 2018, 11:10
Стендап-комик Руслан Белый в интервью Юрию Дудю заявил о том, что считает Тюмень лучшим городом. По его словам, в областной столице хорошие зарплаты и экологическая обстановка.

В ходе проведения интервью Юрий Дудь попросил Руслана Белого назвать город, который комик мог бы отметить особо.

Тюмень — прям классный город. Как-то там круто все, знаешь. И зарплаты такие классные, и город сам прикольный. И экология, несмотря на то, что нефть добывают, ответил стендап-комик Руслан Белый.

Помимо этого Руслан Белый, после своего выступления в областной столице заявил, что Тюмень оказалась красивым, чистым и уютным городом.

Если бы все города России выглядели так, было бы классно, добавил он.

Руслан Белый особенно отметил Мост Влюбленных, и набережную Туры и даже посоветовал тем, кто ни разу не был в Тюмени побывать в этих местах.

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