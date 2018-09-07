Правительство Тюменской области заказало драгоценный настольный набор за 1,2 млн руб

По информации с сайта госзакупки, набор состоит из часов, емкости для визиток и двух шкатулок. Настольный набор выполнен из латуни и нефрита, окрашен орнаментом. Часто конструкции позолочена.
Отмечается, что закупка производилась у единственного поставщика МАОК в Челябинской области.
В департаменте по общественным связям Тюменской области пообещали журналистам пояснить для чего потребовалось подобное изделие. Между тем, на сайте мастерской по описанию закупки подходит настольный набор «Письменник губернаторский».
Подобные траты возмутили читателей интернет-изданий и сообществ в социальных сетях.
"Набор за десятку не подойдет? Не пишется?".
"Уже месяц назад её привезли. Есть накладная на госзакупках".