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Правительство Тюменской области заказало драгоценный настольный набор за 1,2 млн руб

7 сентября 2018, 19:10
Правительство Тюменской области приобрело драгоценный настольный набор для канцелярии за 1 200 000 рублей. Как ожидается, изделие из иркутского нефрита будет доставлено в Тюменскую область в сентябре.

По информации с сайта госзакупки, набор состоит из часов, емкости для визиток и двух шкатулок. Настольный набор выполнен из латуни и нефрита, окрашен орнаментом. Часто конструкции позолочена.

Отмечается, что закупка производилась у единственного поставщика МАОК в Челябинской области.

В департаменте по общественным связям Тюменской области пообещали журналистам пояснить для чего потребовалось подобное изделие. Между тем, на сайте мастерской по описанию закупки подходит настольный набор «Письменник губернаторский».

Подобные траты возмутили читателей интернет-изданий и сообществ в социальных сетях.

"Набор за десятку не подойдет? Не пишется?".

"Уже месяц назад её привезли. Есть накладная на госзакупках".

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#Новости#Тюменская область#Госзакупки#Александр Мязин#Общество
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