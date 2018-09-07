Полиция пригрозила школьнику из ХМАО уголовным делом за комментарий в соцсети

По словам самого Юрия Кореева, вечером к нему пришли двое мужчин, они не представились, но сразу принялись допрашивать подростка на предмет комментария, который юный житель ХМАО оставил в группе «Навальный Сургут».
Вопросы сотрудников правоохранительных органов были связаны с комментарием, в котором молодой человек призывал выходить на митинги даже если акции не будут согласованы.
Полицейские пригрозили подростку уголовным делом и потребовали удалить комментарий из паблика, а также выйти из самой группы. Стражи правопорядка проверили, выполнил ли молодой человек их требования.
Также сотрудники правоохранительных органов рассказали школьнику об экстремизме и предупредили его, что он «может испортить себе жизнь».