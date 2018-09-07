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Полиция пригрозила школьнику из ХМАО уголовным делом за комментарий в соцсети

7 сентября 2018, 14:10
Во вторник, 4 сентября, к 15-летнему жителю поселка Сергино Октябрьского района Ханты-Мансийского автономного округа Юрию Корееву пришли полицейские, после того, как он оставил комментарий в группе «Навальный Сургут».
Сюжет
Полиция

По словам самого Юрия Кореева, вечером к нему пришли двое мужчин, они не представились, но сразу принялись допрашивать подростка на предмет комментария, который юный житель ХМАО оставил в группе «Навальный Сургут».

Вопросы сотрудников правоохранительных органов были связаны с комментарием, в котором молодой человек призывал выходить на митинги даже если акции не будут согласованы.

Полицейские пригрозили подростку уголовным делом и потребовали удалить комментарий из паблика, а также выйти из самой группы. Стражи правопорядка проверили, выполнил ли молодой человек их требования.

Также сотрудники правоохранительных органов рассказали школьнику об экстремизме и предупредили его, что он «может испортить себе жизнь».

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