Николай Цуканов покажет судебную справедливость на примере дела Еремеева

6 августа состоялась встреча полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе Николая Цуканова с главными редакторами окружных СМИ. В ходе беседы полпред сообщил, что по его просьбе дело Дмитрия Еремеева было возвращено в суд. Свое решение Цуканов прокомментировал тем, что при знакомстве с материалами уголовного дела по факту смертельного ДТП, он не увидел раскаяния за содеянное преступление, так как было умышленное нарушение ПДД, и до вмешательства прокуратуры Еремеев не давал интервью и не собирался выплачивать моральную компенсацию пострадавшим.