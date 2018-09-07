Николай Цуканов покажет судебную справедливость на примере дела Еремеева

6 августа состоялась встреча полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе Николая Цуканова с главными редакторами окружных СМИ. В ходе беседы полпред сообщил, что по его просьбе дело Дмитрия Еремеева было возвращено в суд. Свое решение Цуканов прокомментировал тем, что при знакомстве с материалами уголовного дела по факту смертельного ДТП, он не увидел раскаяния за содеянное преступление, так как было умышленное нарушение ПДД, и до вмешательства прокуратуры Еремеев не давал интервью и не собирался выплачивать моральную компенсацию пострадавшим.
Это моя личная позиция. Если нанесение вреда здоровью неумышленно – это одна история. Но я изучил дело: было нарушение правил. Если мы не сделаем прививку, люди будут думать, что все позволено, сообщает Николай Цуканов.
24 августа 2018 года автомобиль марки Toyota Land Cruiser 200 под управлением Дмитрия Еремеева, совершая обгон на трассе Тюмень — Курган, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с такси, перевозящим пассажира в автомобиле марки Toyota Avensis. От столкновения Avensis загорелся, в результате чего, водитель и пассажир погибли на месте. Дмитрий Еремеев получил травму позвоночника и был госпитализирован в больницу. По данному факту прокуратурой Тюменской области было возбуждено уголовное дело.
3 сентября 2018 года Тюменский районный суд, основываясь статьей УК РФ № 76.2 («Лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней тяжести, может быть освобождено судом от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа в случае, если оно возместило ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением вред») прекратил уголовное дело в отношении председателя городской Думы Тюмени Дмитрия Еремеева, и назначил штраф 160 тыс. рублей.
Николай Цуканов высказал свои сомнения по поводу невиновности Дмитрия Еремеева и предложил пересмотреть решение суда. Ранее региональное отделение «Единой России» по Тюменской области приостановило членство в партии Дмитрия Еремеева.
Мать погибшего таксиста и вдова (мать пятерых детей) 30 – ти летнего пассажира просят прекратить гонения председателя правительства Тюменской области Дмитрия Еремеева. Известно, что спикер выплатил материальную компенсацию потерпевшей стороне. Многодетная мать получила от Еремеева 800 тыс. рублей, которые ушли на ремонт дома.